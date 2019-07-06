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Anastasiadis Önümüzdeki Günlerde Taburcu Oluyor

Anastasiadis’in birkaç gün içerisinde taburcu olmasının beklendiği bildirildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:10
Anastasiadis Önümüzdeki Günlerde Taburcu Oluyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kalça çıkığı sebebiyle gördüğü tedavinin olumlu yönde seyrettiği, Anastasiadis’in birkaç gün içerisinde taburcu olmasının beklendiği bildirildi.
Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Mediterranean Hastanesi’ndeki tedavisinin devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde taburcu olmasının beklendiğini yazdılar.
Habere göre Anastasiadis’i ziyaret ederek güncel konular hakkında bilgi aktaran Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in tedavisinin gayet iyi gittiğini, fizik tedavi uygulamalarının sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde taburcu olacağını belirtti.
Palmas, Rum Bakanlar Kurulu toplantısının 12 Temmuz Cuma günü Limasol’da gerçekleştirileceğini belirtirken, Anastasiadis’in Pazartesi günü BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la gerçekleştireceği görüşmenin ertelenme ihtimalinin bulunduğunu vurguladı.
Palmas, Anastasiadis – Spehar görüşmesinin yapılacağını, ancak Pazartesi yapılmama ihtimali bulunduğunu ifade etti ve bu konudaki açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis
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