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Anastasiadis, Paris’te Guterres İle Kısa Bir Görüşme Yaptı

Anastasiadis, Paris Barış Forum’u için gittiği Paris’te, geçtiğimiz pazartesi akşamı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile baş başa kısa bir görüşme gerçekleştirdi

13 Kasım 2019 Çarşamba 12:51
Anastasiadis, Paris’te Guterres İle Kısa Bir Görüşme Yaptı

Alithia gazetesi,  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki kısa görüşmenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, foruma katılan devlet ve hükümet yetkilileri onuruna verdiği yemek çerçevesinde gerçekleştirdiğini yazdı.
Gazete, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK muhabirinin haberine dayanarak Anastasiadis ve Guterres’in, derine girmeksizin, Berlin’de yapılacak üçlü görüşme hakkında kısa bir görüşme yaptığını yazdı.
Habere göre BM Genel Sekreteri Guterres ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e , İstanbul’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme konusunda da kısaca bilgi verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisGuterresHaberGündem
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