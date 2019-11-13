Anastasiadis, Paris’te Guterres İle Kısa Bir Görüşme Yaptı

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki kısa görüşmenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, foruma katılan devlet ve hükümet yetkilileri onuruna verdiği yemek çerçevesinde gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK muhabirinin haberine dayanarak Anastasiadis ve Guterres’in, derine girmeksizin, Berlin’de yapılacak üçlü görüşme hakkında kısa bir görüşme yaptığını yazdı.

Habere göre BM Genel Sekreteri Guterres ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e , İstanbul’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme konusunda da kısaca bilgi verdi.