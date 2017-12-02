Anastasiadis savcı skandalını yorumladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rusya Başsavcılığı ile işbirliği yaptığını ortaya koyan e-maillerinin basına sızdırılmasıyla ortaya çıkan Savcı Eleni Loizidu’yla ilgili skandalı yorumladı.



Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Alfa” kanalına verdiği röportajda Savcı Eleni Loizidu’nun devleti zor bir durumda bıraktığını ve sızdırılan e-mailleriyle sorunlar yarattığını belirtti.



Anastasiadis, şu ana kadar yapması gerekenleri yapan Başsavcının, bu olayla ilgili herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığının görüldüğünü ifade etti.



Nikos Anastasiadis, konunun, gerek Rusya, gerekse batı ve AB ile sorunlara neden olmasının muhtemel olduğunu söyledi.