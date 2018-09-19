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Anastasiadis: “Schengen Bölgesine Üye Ülkelerin Sahip Olduğu Bilgileri Biz de İstiyoruz”

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:34
Anastasiadis: “Schengen Bölgesine Üye Ülkelerin Sahip Olduğu Bilgileri Biz de İstiyoruz”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, AB’den, Schengen bölgesine üye ülkelerin sahip olduğu bilgilerin Güney Kıbrıs’a da verilmesini talep edeceğini söyledi.
Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye röportaj veren Anastasiadis, bu bilgilerin terörle mücadele ve güvenlik sebepleriyle kullanılacağını kaydederken, yarın Salzburg’da yapılacak olan gayrı resmi Avrupa Konseyi toplantısında da, Türkiye’ye “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni tanıması ve bazı anlaşmaları kabul etmesine yönelik baskı yapılmasını gündeme getireceğini kaydetti.
Habere göre Anastasiadis, şu anda mültecilerin ana geçiş yerinin Türkiye olmasından dolayı, gerek deniz yoluyla, gerekse KKTC’den geldiğini iddia ettiği mültecilerle Güney Kıbrıs’ın, nüfus oranına göre en çok mülteci alan ülke olduğunu öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisABSchengenHaber
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