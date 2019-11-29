Anastasiadis Sıvılaştırılmış Doğal Gaz İçin Tarih Verdi

Haravgi gazetesi, Rum Enerji Düzenleme Kurumu (PAEK) Başkanı Andreas Pullikas’ın kurumun 2018 yılına ilişkin raporunu sunumunda sıvılaştırılmış doğalgaz ithali ve sonrasında elektrik üretimine geçilmesi konularına ilişkin endişelerini dile getirdiğini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise, sıvılaştırılmış doğal gaz için 2021 yılını işaret ettiğini yazdı.

Habere göre PAEK Başkanı Pullikas, Güney Kıbrıs’ta enerji talebinin gün geçtikçe arttığını ve 2022-2024 yılları arasında 600 MW’a ulaşabilecek eksiklik olabileceğini öngördüklerini belirerek sıvılaştırılmış doğal gazdan elektrik üretimine geçilmesinin aciliyetine dikkat çekti.

Gazete, bunun üzerine Anastasiadis’in, Pullikas’ın endişelerini giderici bir açıklamayla, sıvılaştırılmış doğal gazın 2021 yılında gelmesini sağlayacak kararı uygulamaya koyma yönünde kararlı olduklarını vurguladığını aktardı.