Anastasiadis Suudi Arabistan’ı ziyaret etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün Suudi Arabistan’a günübirlik ziyarette bulundu.

Rum basını, “Doğu Akdeniz bölgesinde cereyan edenlerin ardından çok özel bir konjonktürde ve İslam dünyası liderliği için Suudiler ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanan rekabetin gölgesinde” gerçekleştiğini savunduğu ziyareti, “tarihi” diye niteledi.

Fileleftheros haberi “Riyad’ta Büyük Adım… Lefkoşa Arap Körfezi Ülkeleriyle İlişkilerini Genişletiyor ve İletişim Köprüleri Kuruyor… Sözcü: Dış Politikanın Ana Hedeflerinden Biri Yerine Getiriliyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Rum Yönetiminin, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta “coğrafi konumu ve AB üyesi olma sıfatı nedeniyle, bölgede devam etmekte olan çatışmalarda köprü rolü oynayarak barış ve güvenliğin hakim olmasına katkı koyabileceği” mesajı verdiğini yazan gazete, Lübnan’da cereyan edenler nedeniyle -Anastasiadis’in Lübnan Başbakanı Al Hariri ile iyi ilişkileri olması hasebiyle de- bu dönemde Suudiler ile ilişkileri geliştirmenin önemine vurgu yaptı.

Habere göre Anastasiadis’in Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz al Saud ile temas gündeminde, bölgesel meseleler, enerji, terör ve bir dizi konuda ikili ilişkiler yer aldı. İki ülke arasında anlaşmalar dışında, Rum ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişare konusunda karşılıklı anlayış memorandumu imzalandı, iki bakanlık arasında yılda iki kez olmak üzere sabit iletişim kanalı açıldı.

Gazete “Daha Sıkı İşbirliği” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdığı haberinde, Suudi Arabistan ile ilişkilerin artık yeni bir zemine oturmakta olduğuna, Rum Yönetiminin petrol üreticisi bu ülkenin (Rum) enerji meselelerine aktif katılmasını arzuladığına işaret etti.

Gazeteye göre bu ziyarette Anastasiadis’e eşlik eden Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Anastasiadis’in Suudi Arabistan’ı ziyaret eden ilk “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı” olduğunu belirtti. Hristodulidis Riyad’a diplomatik misyon açılması ve Suudi Arabistan’ın Güney Kıbrıs’ta büyükelçi akredite etmesinin ardından bu ziyaretle ilişkilerin artık yeni bir düzeye girdiğini ve Rum dış politikasının iki ana hedefinden birinin yerine getirilmekte olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan’ın, enerji meselelerine ilgi gösterdiğini anlatan Hristodulidis, Suudi Arabistan’ın kısa zamanda Güney Kıbrıs’ta diplomatik temsilcilik açması umudunu dile getirdi. Hristodulidis iki taraf arasında hava taşımacılığı konusunun da görüşüldüğünü ve çok yakında yeni anlaşmalar da imzalanacağını belirtti.

Hristodulidis Anastasiadis’in Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Abdul Latif Bin Rashid Al Zayani ile de görüştüğünü ve Rum Yönetiminin AB’nin bölge ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmesine katkı koyma arzusunu ilettiğini anlattı.

Gazete ziyaret çerçevesinde iki taraf arasında çifte vergilendirmeden kaçınma ve gelir vergisi üzerinden vergi kaçakçılığının önlenmesi konusunda anlaşma imzalandığını, imzaların Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Suudi Arabistan Maliye Bakanı tarafından atıldığını yazdı.

Habere göre iki Dışişleri Bakanlığı arasında , ortak ilgi alanına giren konular için iki bakanlık arasında yılda iki kez istişare toplantısı yapılmasını öngören bir karşılıklı anlayış memorandumu da imzalandı. Ayrıca Rum Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis ve Suudi Arabistan Ulaştırma, Sivil Havacılık Otoritesi Başkanı tarafından “Sivil Havacılık Alanında Operasyon Programı”na imza atıldı.

Alithia “Yeni Kanallar Açan Ziyaret” başlığıyla birinci sayfasından verdiği haberinde Anastasiadis için düzenlenen resmi karşılama töreninde çekilmiş bir de fotoğrafa yer verdi.

Politis de birinci sayfasında ve fotoğraf desteğiyle yer verdiği habere “Suudi Arabistan Ziyareti Nasıl Geçti… Hükümet Önemli Adımlar Diyor… Çifte Vergilendirmeden Kaçınma Anlaşması” başlık ve spotlarını attı.