Anastasiadis-Tatar Görüşmesi Rum Basınında

Fileleftheros gazetesi: “Sınır Kapıları 8’den İtibaren Açık” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizbeth Spehar’ın da katılımıyla dün telekonferans görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Gazete, görüşmeye ilişkin Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un açıklamalarına da geniş yer verirken, bu sabah başlayan karşılıklı geçişlerde istenecek belgeler ve kimlerin geçiş yapabileceğine ilişkin kriterlere de yer verdi.

Haberde Tatar ve Spehar’ın sözleri de aktarıldı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Buzu Kırdılar, Kıyıda Kaldılar”.

Alithia: “Sınır Kapılarının Açılmasından Ötürü Genel Memnun – Anastasiadis Tatar’la GYÖ ve Maraş’ı Görüşmeye Hazır”.

Haravgi: “Anastasiadis Kıbrıs Sorununu Tatar’la Görüşmeye Hazır”.