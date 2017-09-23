Anastasiadis'ten Guterres'e garantilerle ilgili belge mi?

Politis, Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopulos’un dün “Politis” radyosuna verdiği demeçte, BM Genel Sekreteri Guterres’in Anastasiadis’e “uygulama mekanizmasının garantilerle ilişkisi olmadığını belirttiğini” söylediğini yazdı.

Habere göre Papadopulos, “Anastasiadis’in, çözümün izlenmesi, gözetlenmesi ve uygulanması mekanizmalarına ilişkin belgeyi teslim aldığında Guterres’e ‘bu belgenin garantilerin ve müdahale haklarının kaldırılmasıyla ilişkisi olan bir belge mi varsayıldığını’ sorduğunu ve ‘ikisi birbirleriyle ilişkili değil ve sonuç ne olursa olsun BM’nin rol üstleneceği bir uygulama mekanizmasına ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum’ yanıtı aldığını” iddia etti.

Papadopulos ayrıca, “bunun akabinde belgenin Aris Konstantinidis, Konstantinos Kombos, Tumazos Çelebis ve Stavris Kalopsiodis’ten oluşan destek gurubuna, görüşlerini bildirmeleri amacıyla, gönderildiğini” ifade etti.

Diğer gazeteler ise Anastasiadis-Guterres görüşmesine ilişkin haberleri şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “BM Kıbrıs Sorununda Tam İmajı Oluşturuyor”.

Haravgi: “Seçimlerden Önce Hiçbir Hareket Yok”.