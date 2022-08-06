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Anastasiadis Trodos’taki yazlığına “sıcak gündemle” gidiyor

06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:44
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Anastasiadis Trodos’taki yazlığına “sıcak gündemle” gidiyor
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, hafta başı itibarıyla Trodos’taki yazlığına gideceği ve burada, “Türk tahrikleri” ile hemen ele alınması gereken açıktaki konular üzerinde çalışacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Trodos’a Sıcak Gündemle Gidiyor” başlıklı haberinde, Ağustos ayının Hükümet için tatil ayı olmayacağını ve gündemde Abdülhamit Han gemisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a verilecek yanıt ve bazı iç meseleler gibi, 22 Ağustos’ta Trodos’taki yazlıkta yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde, bir an önce ele alınması gereken konuların bulunduğunu yazdı.

Haberde, Anastasiadis’in Trodos’ta kaldığı süre içerisinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yanıt hazırlayacağı ve bu hususta acele etmediği, çünkü Rum tarafının tezlerini detaylı şekilde anlatmak ve BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki Güven Yaratıcı Önlemler’i tartışmaya hazır olduğunu netleştirmek istediği ifade edildi.

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