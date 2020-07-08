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Anastasiadis: "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yayılmacı politikasına karşı koyacağız"

Anastasiadis, yayılmacı olarak nitelendirdiği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikasına karşı koymak için çaba sarf edeceklerini söyledi.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:20
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Anastasiadis: "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yayılmacı politikasına karşı koyacağız"

Rum lider Anastasiadis, "Sadece Yunanistan ve Fransa değil, diğer partnerlerimizle koordinasyon içinde ortaya koyduğumuz çok sayıdaki çabaya sizlerin de tanıklık ettiğini düşünüyorum. Bu çabalar, Türkiye'nin bölgedeki eylemleri yardımıyla kendi uluslararası hukukunu dayatmaya yönelik dizginlenmeyen arzusunu önleme amacı taşıyor" dedi.

Nicos Anastasiadis, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "AB, Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz" şeklindeki açıklamasını da değerlendirdi.

Türkiye'nin Kıbrıs'ın yer aldığı bölgenin tamamı için potansiyel tehditler oluşturduğunu savunan Anastasiadis, "Avrupa'nın yapması gereken şey, gösterdiği sabrın neye yol açabileceğini düşünmek. Maalesef sükûneti bozan, tüm Doğu Akdeniz'i ve buraya kıyısı bulunan tüm ülkeleri kontrol altına almak isteyen bir ülke söz konusu" ifadelerini kullandı.

Yunanistan, Türkiye’nin bölgedeki sondaj faaliyetlerini ‘siyasi ve askeri kontrol çabası’ olarak değerlendiriyor; Ankara ise bunun 'egemenlik hakkı' olduğunu savunuyor.

Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisTürkiyeDoğu Akdeniz
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