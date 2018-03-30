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Anastasiadis, Türkiye sondaj gemisi getirirse Güvenlik Konseyi’ne gidecek

Anatasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e sondaj gemisi getirmesi halinde Rum Yönetimi’nin, konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne bile götürebileceğini söyledi.

30 Mart 2018 Cuma 14:32
Anastasiadis, Türkiye sondaj gemisi getirirse Güvenlik Konseyi’ne gidecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anatasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e sondaj gemisi getirmesi halinde Rum Yönetimi’nin, konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne bile götürebileceğini söyledi.

Rum radyosu, Anastasiadis’in Yunan ERT kanalına özel söyleşi verdiğini duyurdu. Anastasiadis, Türkiye’nin arama yapmak üzere Doğu Akdeniz’e sondaj gemisi getirmesi halinde Rum tarafının, elindeki bütün siyasi ve diplomatik imkanları harekete geçireceğini, konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne götürebileceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 30.03.2018 14:34
Yorumlar
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Girne 2018-03-30 14:51:18

Afrika gazetesine haber verin;acilen Türkiye alehine yayına başlasın

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alı kubı 2018-03-30 18:10:21

cehenneme kadar yolun var a p..... kıme ıstersen sıkayet et gavur suratlı

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husnu 2018-03-30 19:46:10

savas gemisi olmayinca tehdit edecegi tek sey dostlari, lakin dostlarini da iyi secmeli turkiyenin soz hakki daha cok olan yerlerden degilde sozunun gececegi yerlere sikayet etsin bmgk ya sikayet etmesi sacma olmus :D

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CAN DEVRİM 2018-03-31 11:19:11

ŞU KIBRISLI TÜRKLER BU ADAMI RESMEN YALIYOR AMA RUMLAR NEFRET EDİYOR BUNLARDAN

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