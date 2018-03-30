Anastasiadis, Türkiye sondaj gemisi getirirse Güvenlik Konseyi’ne gidecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anatasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e sondaj gemisi getirmesi halinde Rum Yönetimi’nin, konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne bile götürebileceğini söyledi.
Rum radyosu, Anastasiadis’in Yunan ERT kanalına özel söyleşi verdiğini duyurdu. Anastasiadis, Türkiye’nin arama yapmak üzere Doğu Akdeniz’e sondaj gemisi getirmesi halinde Rum tarafının, elindeki bütün siyasi ve diplomatik imkanları harekete geçireceğini, konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne götürebileceğini kaydetti.
Afrika gazetesine haber verin;acilen Türkiye alehine yayına başlasın
cehenneme kadar yolun var a p..... kıme ıstersen sıkayet et gavur suratlı
savas gemisi olmayinca tehdit edecegi tek sey dostlari, lakin dostlarini da iyi secmeli turkiyenin soz hakki daha cok olan yerlerden degilde sozunun gececegi yerlere sikayet etsin bmgk ya sikayet etmesi sacma olmus :D
ŞU KIBRISLI TÜRKLER BU ADAMI RESMEN YALIYOR AMA RUMLAR NEFRET EDİYOR BUNLARDAN