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Anastasiadis: “Türkiye’nin Kıbrıs sorununda önerdiği çözümü kabul etmemiz mümkün değil”

09 Mayıs 2021 Pazar 12:27
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Anastasiadis: “Türkiye’nin Kıbrıs sorununda önerdiği çözümü kabul etmemiz mümkün değil”

Rum Lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda önerdiği çözümü hiçbir zaman kabul etmelerinin veya rıza göstermelerinin mümkün olmayacağını ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Porto’da düzenlenen gayriresmi Avrupa Konseyi çalışmalarının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Rum haber kaynaklarına göre, 27-29 Nisan’da Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs sorununa ilişkin gayriresmi konferansta olanlar konusunda AB liderlerine bilgilendirmede bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada, Avrupalı ortaklarının görüşünün, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda önerdiği çözümü hiçbir zaman kabul etmelerinin veya rıza göstermelerinin mümkün olmayacağı yönünde olduğunu ifade etti.  

Anastasiadis, toplantı sırasında, Kıbrıs Rum tarafı olarak kendilerinin, BM Genel Sekreteri görüşmelerin tekrarlanması kararına götürecek gerekli ortak zeminin orada bulunmasına yardımcı olma iradelerini ve kararlılıklarını anlattığını belirtti. 

“TÜRKİYE’NİN İSTEDİĞİ ŞEY, YENİ BİR SALDIRGAN ÇABADAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL”

Anastasiadis “çabalara karşın maalesef Türkiye’nin, parametreler dışındaki, yeni taleplerle geldiğini, istediği şeyin yeni bir saldırgan çabadan başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtladığını” savundu.

Avrupalı ortakların, kendisini anlattıklarını anlayışla dinlediğini ileri süren Anastasiadis, Türkiye-AB ilişkileri açısından çok önemli olan Haziran ayındaki Avrupa Konseyi’nin, Türkiye’nin “kabul edilemez ve yasa dışı talebinde” ısrarlı olması durumunda, etkileneceği yönünde uyarıda bulunduğunu da söyledi. 

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Nikos AnastasiadisKıbrıs Sorunu
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