Anastasiadis: “Ukrayna’ya silah göndermek niyetinde değiliz”

Ukrayna’ya silah takviyesi çabasına Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) envanterindeki Rus yapımı silahlarla katkı sağlaması yönünde nabzı tutulan Rum yönetiminin, “kendi savunma ihtiyaçlarımız var ve böyle bir şey yapamayız” net cevabını verdiği bildirildi.

Fileleftheros, “Başkan: Biz Silah Göndermeyeceğiz” başlıklı haberinde, New York Times’ın önceki günkü sayısında yer alan Ukrayna’ya silah ve mühimmat tedariki konulu haberinde ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunun kaldırıldığı hatırlatılarak Güney Kıbrıs’ın, elindeki Rus yapımı silahları Ukrayna’ya gönderebileceğinden söz edildiğini hatırlattı.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bir gazetecinin New York Times’ın haberini ve Rum siyasi partilerinin, böyle bir hareketin Güney Kıbrıs açısından “yıkım olacağı” tepkisini hatırlatması üzerine “Kıbrıs Ukrayna’ya silah göndermek niyetinde değil” diyerek meseleye açıklık getirdiği belirtildi.

Habere göre Anastasiadis, “Söylemek istediğim tek bir şey var. Kıbrıs yarı işgal altındadır, savunma zırhına ihtiyacı var, dolayısıyla savunma zırhı olmadan hayatta kalamayız. Dolayısıyla, bizim Ukrayna’ya silah göndermemiz söz konusu değil. Ancak mevcut Rus silah sistemleri başka modern silahlarla değiştirilirse, o başka” ifadesini kullandı.

Rum Yönetimi Sözcüsü Marios Pelekanos, Anastaiadis’in bu açıklamasından kısa süre önce, kendisi tarafından yapılan ve New York Times’in atıf yaptığı açıklamalarına izahat getirdi. “Bu konuda kendileriyle somut istişarede bulunulmadığını” söyleyen Pelekanos, özetle şunları söyledi:

“Mesele, gerek Avrupalı ortaklarımızla gerek ABD ile çeşitli temaslarımızda tartışmaya açıldı. Cevap olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin silah verecek durumda olmadığını, böyle bir şey yaparsak caydırıcılık kabiliyetimizin güçsüzleşeceğini söyledik. Böyle bir ihtimali, elimizdekilerin, dengi veya daha iyisi ile değiştirilmesi şartıyla inceleyebiliriz.”

Gazete Pelekanos’un bu açıklamasının muhatabının doğrudan ABD olduğuna dikkat çekerek, “Lefkoşa Washington’a, Kıbrıs savunmasını modern silah sistemleriyle takviye ederse o zaman, Millî Muhafız Ordusu’nun elinde olan Rus silahlarını Ukrayna’ya göndereceği mesajını verdi” izahında bulundu.

Habere göre Pelekanos, şu anda bu konuda kendilerine, değerlendirebilecekleri herhangi öneri yapılmadığını belirterek şunları söyledi:

“Amerikan silah ambargosu kaldırıldığına göre ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin silahlanma seçeneklerinden biridir. Kıbrıs, denk güç ve kabiliyetteki başka askerî teçhizatla değiştirilmesi halinde Ukrayna’ya silah ve mühimmat göndermeyi incelemeye hazırdır.”

Gazete haberinin devamında AKEL’in, RMMO’nun elindeki Rus silahları ve askerî malzemesinin Ukrayna’ya gönderilmesine tamamen karşı olduğunu belirterek Rum yönetimini maceraperestlikle suçladığını yazdı.

Habere göre yayımladığı açıklamada, Sözcü Pelekanos’un New York Times’a yaptığı açıklamalarla, Ukrayna’ya savaş malzemesi gönderme senaryolarını hatırlattığına işaret eden AKEL, Rum yönetiminin Amerikalılarla perde gerisinde görüşmekten vazgeçmemiş göründüğüne” işaret etti, Rum yönetiminin ve DİSİ’nin bu tutumuna “tehlikeli ve maceraperest” nitelemesi yaptı.

AKEL, Ukrayna’ya silah gönderilmesinin Güney Kıbrıs’ın Ukrayna-Rusya savaşına doğrudan müdahil olması anlamına geleceği, RMMO’nun elindeki Rus silahlarının Batı/NATO silahlarıyla değiştirilmesi fikrinin de böyle bir şeyin Güney Kıbrıs’ın güvenliğine ve savunmasına yapacağı etkileri görmezden gelindiği uyarısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, BM ve AB tarafından ateşkes, barış ve diyalog için diplomatik inisiyatif alınması yerine ABD ve AB’nin Avrupa ülkelerine Ukrayna’ya savaş malzemesi göndermeleri için baskı yapmasının, savaş ateşine benzin dökmek demek olduğu görüşünü ortaya koydu.

Haravgi haberi “AKEL: Ukrayna’ya Silah Gönderme Tutumu Tehlikeli ve Maceraperest… Hükümetin Kıbrıs İçin Zor Bir Dönemde Ukrayna’ya Silah Bağışlama Niyeti Kendi Kalesine Goldür” başlığıyla aktardı.