Anastasiadis Ürdün ve Gürcistan’a gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis; Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında yarın yapılacak üçlü zirve için Umman’a, 16 Nisan tarihinde ise Gürcistan’a gidiyor.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Hükmet Sözcüsü Prodromos Prodromu dün yaptığı açıklamada, Ürdün’ün başkenti Amman’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Ürdün Kralı II. Abdullah’ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek üçlü zirvenin önemine dikkat çekti.

Prodromu, gerek Ürdün gerekse Lübnan’la gerçekleştirilen üçlü zirveler ve işbirliği girişimlerinin bölgeyi, tüm Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu’yu kapsayan üçlü işbirlikleri coğrafyasına dönüştüreceğini belirterek, başka Arap ülkelerinden de üçlü işbirliği yönünde talepler olduğu iddiasında bulundu.

Bu işbirliklerinin, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolünü yükselttiğini ifade eden Prodromu, Ürdün’deki üçlü zirve çerçevesinde terörizm ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele ile araştırma ve teknoloji alanlarında ikili anlaşmalar da yapılacağını belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise, Güney Kıbrıs’la işbirliği yapma talebinde bulunan ülkenin Irak olduğuna ilişkin bilgiler bulunduğunu vurguladı.



HRİSTODULİDİS: “LÜBNAN’LA DENİZ SINIRLARININ BELİRLENMESİ MÜZAKERELERİ BAŞLAYACAK”

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz gün dışişleri bakanları düzeyinde ilki gerçekleştirilen Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Lübnan üçlü zirvesine ilişkin yaptığı açıklamaya kısaca yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, bölge ülkelerinin bu tür üçlü işbirlikleri gerçekleştirmesinin tüm bölgeye olumlu sonuçlar getireceği iddiasında bulunurken, Lübnan’la deniz sınırlarının belirlenmesi görüşmelerinin başlayacağını da açıkladı.



GÜRCİSTAN’A İLK ZİYARET ANASTASİADİS’TEN

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum Yönetimim Başkanı Anastasiadis’in 16-18 Nisan tarihleri arasında Gürcistan’ı ziyaret edeceğini, böylelikle Anastasiadis’in Gürcistan’ı ziyaret eden ilk “Kıbrıs Cumhuriyeti başkanı” olacağını yazdı.

Rum Sözcü Prodromu konuya ilişkin açıklamasında, Anastasiadis’in Gürcistan ziyaretinin önemine dikkat çekti ve Gürcistan’la halihazırda çok iyi olan ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Prodromu ayrıca, Anastasiadis’in Gürcistan ziyareti sonrasında Çin Halk Cumhuriyeti’ne de bir ziyaret gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.