Anastasiadis ve Tsipras'tan müzakere vurgusu...

Kıbrıs Haber Ajansına açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, görüşmenin çok verimli olduğunu, her türlü konunun ele alındığını, son gelişmeler konusunda karşı bilgilendirme gerçekleştirildiğini ve New York’taki BM Genel Kurulu ışığında Atina ve Lefkoşa’nın atacağı adımların gündeme geldiğini açıkladı.

Prodromou, “Ortak istek ve amacımız, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla Crans- Montana görüşmeleri sonunda varılan BM ve Antonio Guterres kararları temelinde müzakerelerin yeniden başlamasıdır. Aynı zamanda açık başlıkların çözülmesi gerekmektedir”dedi.

Sözcü, iki ülkenin de ortak pozisyonun müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi olduğu yönünde olduğu ve iki liderin de yeni bir konferans için ön hazırlıklar yapılması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

Prodromou, görüşmede ayrıca Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki dış politikayla bağlantılı enerji planlamaları, uluslararası çevre ve iki ülkenin AB ve diğer komşu ülkelerle işbirlikleri ele alındı. “Aynı çerçevede üçlü işbirlikleri ve olası dörtlü işbirlikleri oluşturulması konuları da gündeme geldi”.

“Görüşmede ayrıca AB-Türkiye ilişkilerindeki gelişmeler de tartışıldı ve en büyük öncellik Kıbrıs sorununa yaşayabilir bir çözüm bulunması gerektiği konusuna verildi” dedi.



Öte yandan Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, "İki ülkenin işbirliği ve Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözümü için şartların yaratılması amacıyla yapılan ortak planlamanın, bu tutumun uluslararası faktörün destek ve tanımasının temelini oluşturduğunu" belirtti.

Atina’da Başbakanlık konutunda “Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesinden önce açıklamada bulunan Tsipras, “kritik bir dönemde bulunuyoruz” dedi ve Yunanistan hükümetinin Kıbrıs hükümetine yardımcı olmaya ve desteklemeye devam edeceğini teyit etti.

Cumhurbaşkanı Anastasiadis ise Yunanistan ve Kıbrıs arasında sağlanan işbirliğinin Kıbrıs sorununu doğru temele oturttuğunu belirtti ve New York’ta Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlaması konusunda olumlu gelişmeler olmasını diledi.

Anastasiadis- Tsipras görüşmesinde Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias hazır bulundular.