Anastasiadis yeni dönem için planladıklarını anlattı

Rum Yönetimi Başkanı ve başkan adaylarından Nikos Anastasiadis, Suudi Arabistan’a hareketi öncesinde, seçilmesi halinde, önümüzdeki 5 yıllık dönem için planladıklarını açıkladı. Anastasiadis Hilton Park Otel’de yaptığı sunuma geç giderek bakanları ve basın mensuplarını bekletti.

Politis’in, “Devam Şart… Başkan Önümüzdeki 5 Yıllık Dönemle İlgili Planını Sundu” başlıklı haberine göre ilk 5 yıllık görev süresinde “başardıklarını” anlatan Anastasiadis, “devletin” itibarını ve para-finans alanını düzelttiğini, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin prestijini yükselttiğini”, yatırımcıların güvenini kazanarak istikrar ve kalkınma sağladığını, devletin modernizasyonu için önemli adımlar atıldığını söyledi.

“Avrupa müktesebatına tam uyumlu, gerçekten bağımsız ve egemen bir devleti gündeme getirecek çözüm bulunmasının temellerini attığını” da savunan Anastasiadis, bu noktada “ülkenin ileri doğru adımlarına istikrarla devam edebilmesi, enerji planlamalarını başarıyla tamamlaması, herkes için kapsamlı bir sağlık planı olan bir devlet olması için yapılan fedakarlıkların korunması gerektiğini” kaydetti.

Anastasiadis, 2018-2023 dönemi için planının ise, ilk beş yıllık görev süresinde yaptıklarının devamı olduğunu; “gençlik, sakatlar, çocuk haklarının korunması, rüşvetin bastırılması, turizm ve dağ köylerinin kalkındırılmasıyla ilgili faaliyetlerle ilgili 20’den fazla ulusal stratejiye dayandığını” söyledi. Şu

anda Rum Meclisi’nin önünde bulunan veya yeniden çalışmaya başlar başlamaz Meclis onayına sunulacak onlarca modernizasyon yasa tasarısı bulunduğunu ekledi.

Anastasiadis Kıbrıs sorununun çözüm çabaları üzerinde özellikle durdu ve “meselenin iç yönleri için diyaloğa oturmaya, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin aktif müdahiliyetiyle ön hazırlığın iyi yapılması halinde Kıbrıs’la ilgili yeni bir uluslararası konferansa katılmaya hazır olduğunu” yineledi.

Rum siyasetçi, dış politikadaki hedeflerini ise şöyle sıraladı: “Bütün komşu ülkelerle ilişkileri derinleştirmek ve güçlendirmenin ötesinde Arap ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek. AB üyesi 7 Akdeniz ülkesi toplantısına katılımları ile komşu devletlerle yapılan üçlü işbirlikleri arasında kurumsal bağ kurmak.

Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülke ile ilişkileri güçlendirmek ve derinleştirmek. AB’de cereyan edenlere ve ortak dış politika şekillendirilmesine katılımı artırmak. Hindistan, Japonya, Çin ve uluslararası ekonomi sisteminin önemli oyuncusu olan diğer ülkelerle ile ekonomi diplomasisi yürütmek.

Anastasiadis Hindistan devlet başkanının bu yılın ilk yarısında Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini, Japonya’nın Güney Kıbrıs’ta diplomatik temsilcilik açacağını açıkladı.

Güney Kıbrıs’ın PESCO’ya katılımı bağlamında oluşturduğu 21 savunma işbirliği üzerinde de duran Anastasiadis enerji projelerine de devam edeceğini söyledi.

Gazete kabine üyeleri, bazı milletvekilleri, KİT müdürleri, DİSİ gençliği yanında Anastasiadis’in özel davetiyle eski bakanlardan Nikos Rolandis’in de hazır bunduğu etkinliğin 12.00’de başlaması gerektiğini ancak Anastasiadis’in iki saat gecikmeyle saat 14.00’te yani Suudi Arabistan’a hareket etmesi

gereken saatte gittiğini, dolayısıyla Suudi Arabistan yolculuğunun da bir saat gecikmeyle saat 15.00’te başladığını yazdı.

Haberde gecikmeye, Noel ve yeni yıl organizasyonları ve Trodos’taki başkanlık konutunda kalması dolayısıyla Riyad seyahati hazırlıklarının tamamlanamaması ve talip olduğu önümüzdeki beş yıllık dönemle ilgili sunumunda rötuş yapılması gereğinin neden olduğu kaydedildi.

Fileleftheros haberi; “Gençlik İle Yeni Beş Yıllık Dönem İçin… Başkan Anastasiadis Yeni Hükümet Vizyonunu 150 Gencin Önünde Sundu… İkinci ve Son Başkanlık Dönemi İçin Güçlerin Birleşmesi Çağrısı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete Anastasiadis’in, kendisini destekleyen ve dün sunumunu yaptığı vizyonunu DİSİ haricinde, diğer bütün rakiplerinden eleştiri aldığına, “boş vaatler vermek” ve “Kıbrıs sorunda başarısız ve tehlikeli tavizler veren bir politikayı devam ettirmeyi istemekle” suçladığını yazdı.

Haberi, Haravgi “Muteber Olmayan Editörden Seçim Programı”, Alithia da “Gelecek Nesil İçin Vizyon ile Yeni Beş Yıl… Çok Şey Yaptık, Bir O Kadarını Daha Yapacağız” başlığıyla aktardı.