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Anastasiadis: “Yeşil Hat’tan organize edilen göçmen akışıyla ilgili tedbir şart”

Rum lider Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya seslenerek, “Yeşil Hat’tan organize edilen göçmen akışıyla ilgili tedbir şart” dedi.

04 Mart 2020 Çarşamba 16:16
259 Okunma
Anastasiadis: “Yeşil Hat’tan organize edilen göçmen akışıyla ilgili tedbir şart”

Nicos Anastasiadis, Yeşil Hat üzerinden artan organize ve yasa dışı geçişlerle ilgili büyük endişe duyulduğunu ifade etti ve Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Mustafa Akıncı’ya tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Anastasiadis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Sayın Akıncı’ya, Yeşil Hat üzerinden artan organize ve yasa dışı mülteci akışıyla ilgili büyük endişe duyduğumuzu ilettim” dedi.

Rum lider Anastasiadis, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için uygun tedbirler alınması gerektiğini belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
Nicos AnastasiadisMustafa AkıncıYeşil Hat
Yorumlar
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gurt 2020-03-04 16:27:23

Getirecen Türkiye'den 100 bin Suriyeli ve salacan sınırdan güneye. böyle yakışır bu p..da:)

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Ertaç 2020-03-04 18:43:18

Saçlarda parıl parıl herzaman.Herhalde saçlarına sürdüğü zeytinyağını Karpazdan aldırtır,e eurocuk da yüksek.

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