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Anastasiadis: “Yetkisini kötüye kullananlara müsamaha göstermeyeceğim”

Rum lider Anastasiadis, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararlarla birlikte yetkisini kötüye kullananlar için müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 12:31
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Anastasiadis: “Yetkisini kötüye kullananlara müsamaha göstermeyeceğim”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ta gece 21.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında tam sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlaması ve polislere ev içinde dahi denetim yapma yetkisi verilmesinin akabinde gelen tepkiler nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in açıklamasında, yeni tedbirlerin vatandaşların bir kısmının sert tepkisine neden olmasını anlayışla karşıladığını ve salgın nedeniyle yalnızca Güney Kıbrıs’ta değil, tüm dünyadaki hayat tarzının değişmesinin yarattığı zorlukları paylaştığını kaydettiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, vatandaşın aile dokunulmazlığını ihlal edecek hiçbir yetki aşımına müsamaha göstermeyeceğini de vurgulayarak, “Benim cesaretsizliğim yüzünden sevdiklerinizi kaybetmeniz ve bundan dolayı yaşayacağınız acıyla karşı karşıya kalmaktansa, sert tedbirler aldığım için beni eleştirmenizi tercih ederim” dedi.

Anastasiadis, Hükümet her katı önlem alacağında, yoğun bir vicdan azabı ve sınanma yaşadığını da dile getirerek, yapılan şeyin arzu ettiği şey değil, bu şartlarda yapılması gereken şey olduğunun altını çizdi.

RUM SİYASİ PARTİLERDEN TEDBİRLERE TEPKİLER

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum siyasi partilerin, özellikle ev içinde denetim yapılmasına imkan tanıyan sert tedbirlere tepki gösterdiklerini yazdı.

Habere göre AKEL, vatandaşın sokağa çıkmasını kısıtlayan tedbirlerle hemfikir olmadığını ve birkaç kişi sorumsuzca davranıyor diye, kanunlara uyan vatandaşların da cezalandırıldığını belirtti.

DİKO ise, tedbirlerin yasallık ve ciddiyet çerçevesinde alınması gerektiğine işaret ederek, Hükümet’e tedbir alırken Anayasa’daki maddelere uyması çağrısında bulundu. Ev içlerinde denetim yapılmasına imkan tanıyan tedbirin üzerinde özellikle duran DİKO, bunun doğurduğu tehlikelere işaret etti.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği de, ev içinde yapılacak denetimlerin başka çağları çağrıştırdığını ve aile dokunulmazlığına dair bu tedbirin, bilim kurulu tarafından yapılmış bir öneri olup olmadığı konusunda kafalarında soru işareti olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisGüney KıbrısKoronavirüs
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