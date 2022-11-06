Anastasiadis, zirve toplantısı için Mısır’a gidiyor

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, çalışma ziyareti gerçekleştirmek için bugün Atina’ya gideceği haber verildi.

Kasulidis’in ziyaret çerçevesinde yarın Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la görüşeceğini ve görüşmeyi iki devletin dışişleri bakanlıkları heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek genişletilmiş istişarelerin izleyeceğini yazan Alithia gazetesi, iki bakanın görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulunacaklarını, ardından da çalışma yemeğine geçileceğini kaydetti.

Gazete, Kasulidis ile Dendias’ın “Türk provokasyonlarını, Türkiye’nin işgal bölgelerinde ayrılıkçı bir varlığın düzeyinin yükseltilmesine dair faaliyetlerini aynı zamanda Kıbrıs MEB’i içerisindeki olası yasadışı sondajlar ve kapalı bölge Maraş’ın yeni bir kısmının açılması aracılığıyla yeni oldubittiler dayatılmasına ilişkin çabaları değerlendireceklerini” belirtti. Gazete, iki bakanın ileri sürülen Türk planlamalarının önlenmesine ilişkin yöntemleri inceleyeceklerini de kaydetti.

Gazete, Kasulidis’in yarın akşam Güney Kıbrıs’a dönmesinin beklendiğini ekledi.

-Anastasiadis zirve toplantısı için Mısır’a, ardından İsrail’e gidiyor

Gazete. başka bir haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 7-8 Kasım tarihlerinde Mısır’ın Sharm El Sheikh kentinde düzenlenecek iklimle ilgili zirve toplantısı (COP-27) için bugün Mısır’a gideceğini yazdı.

Gazete, Anastasadis’in zirve toplantısı çerçevesinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’yle birlikte düzenleyecekleri bir etkinlikte, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi için üstlendiği inisiyatifi ortaya koyacağını da belirtti.

Anastasiadis’in önümüzdeki Çarşamba günü ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un daveti üzerine İsrail’e gideceğini yazan gazete, Herzog tarafından Anastasiadis'e, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin daha da derinleşmesine olan katkısından ötürü nişan takdim edileceğini kaydetti. Gazete, Anastasiadis’in, İsrail’de kısa önce gerçekleştirilen seçimlerin galibi olan Benjamin Netanyahu’yla görüşeceğini de ekledi.