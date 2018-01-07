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Anastasiadis’in açıklaması üzerinden tartışmalar sürüyor

 Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) hak iddiasıyla AB’ye MEB koordinatlarını 2011 yılında yazılı ilettiği iddia edildi...

07 Ocak 2018 Pazar 20:11
Anastasiadis’in açıklaması üzerinden tartışmalar sürüyor
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 Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) hak iddiasıyla AB’ye MEB koordinatlarını 2011 yılında yazılı ilettiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Türkiye: MEB’de 7 Yıllık Talepler” başlığı altında verdiği yorum haberinde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ine ilişkin taleplerini 2011 yılında yazılı olarak AB’ye sunduğunu savundu.

Gazete, Türkiye’nin Baf yakınlarındaki Akama bölgesinden itibaren Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ine ilişkin hak talebi olduğunu ve bunu yazılı olarak AB’ye ilettiğini belirtirken Kıbrıs Rum tarafının ise bu talepleri sebebiyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını hiçbir zaman istemediğini öne sürdü.

Haberde, Türkiye’nin 2014 yılından itibaren Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ini “ihlal etmeye başladığı” ancak Rum hükümetinin tepkilerinin yetersiz kaldığı iddiasında da bulunulurken, Türkiye’nin AB’ye sunduğu iddia edilen söz konusu belgeye de yer verildi.

KOORDİNATLAR KONUSUNDA YUNANİSTAN BEKLENİYOR

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Kıbrıslı Rumların dün kutladıkları “Teofanya” yortusunun Rum siyasilere MEB konusunda yeniden açıklamalar yapma fırsatı verdiğini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de konuya ilişkin soruları yanıtladığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, “Zigi’de” (Terazi) dün gerçekleştirilen “Teofanya” yortusu kutlamaları sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inin koordinatlarının genişletilmesine ilişkin girişim ve eylemlerin nasıl olacağına dair “söylenecek şeylerin halihazırda söylenmiş olduğunu” ifade etti.

Anastasiadis, “Söylenmesi gereken söylendi. Ekleyecek bir şeyim yok. İki Münhasır Ekonomik Bölgeye ilişkin bir konu olduğundan Yunanistan’ın da görüşlerini bekliyoruz. Zamanı geldiğinde karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin “Kastelorizo” (Kızılhisar-Meis) adasıyla ilişkili talepleri olduğunda ötürü mü Yunanistan’ın değerlendirmesinin geciktiği şeklindeki bir soruya ise Anastasiadis, “konunun Yunanistan ile Türkiye’yi ayıran sınır çizgisi değil, Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki çizgi olduğu ve bunun Kıbrıs’ın MEB’i konusuyla alakasız olduğu” yanıtını verdi.

Öte yandan Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Teofanya Seçim Kampanyası” başlığı altında verirken, Anastasiadis’in açıklamalarının yanı sıra, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un da sözlerini de yayımladı.

Habere göre Papadopulos, Larnaka’daki törende yaptığı konuşmada, Anastasiadis’in Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarını koruyamayacağını, Anastasiadis’in tartışma konusu olan açıklamasını geri çekmek için iki kez fırsat yakalamasına karşın bunu yapmadığını ifade etti.

Papadopulos, Anastasiadis ve hükümetinin ise şimdi Yunanistan’ın arkasına saklanmakta olduğunu öne sürdü.

Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinin bir diğer aday Yorgos Lillikas ise sözde Türk tehditlerinin ele alınması için Rum Ulusal Konseyi’nin toplanması çağrısında bulundu.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Seçim Kampanyası Havasında Teofanya” başlığı altında yansıttı.

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