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Anastasiadis’in Adı Kara Para Aklama Meselesine Karıştı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in adının, Rus kara paralarının aklanması meselesiyle ilişkilendirildiği haber verildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:25
Anastasiadis’in Adı Kara Para Aklama Meselesine Karıştı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in adının, Rus kara paralarının aklanması meselesiyle ilişkilendirildiği haber verildi.

Politis gazetesi “Başkanı Kara Para Aklanması Meselesiyle İlişkilendiriyorlar - OCCRP Başkanlığı ve Kıbrıs Makamlarını Gafil Avladı” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, yabancı bir yayının, “Anastasiadis’e, başkan seçilmesinden hemen önce Rus sermayesinin aklanması konusunda rol verdiğini” yazdı.

AKEL’in, bahse konu haberleri yanıtsız bırakmasından ötürü Anastasiadis’e ateş püskürdüğünü kaydeden gazete, “Organized Crime and Corruption Rewporting Project” (OCCRP)’nin basında çıkan bir yayınının sürpriz unsurlar içerdiğini ve bu kurumun “Troika Laundromat” Rus kara paralarının aklanmasıyla ilgili araştırmasını sürdürürken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hukuk bürosu ve bizzat Anastasiadis’i, bu şebekeyle ilişkilendirdiğini belirtti.

Bu şebekenin, 2013 yılında tasfiye edilen bir Litvanya bankası ekseniyle, yaklaşık 3 buçuk milyar Euro’yu aklamayı başardığını kaydeden gazete, OCCRP’nin yayının, 14 Ağustos günü ortaya çıktığını ifade etti.

Haberde, OCRRP’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eski hukuk bürosunun, Anastasiadis tarafından yönetilirken, 220 milyon Euro’nun hayali ticaretin aklanmasına ilişkin olarak, sermaye rotasını düzenlediğini iddia ettiğine de yer verildi.

Gazeteye göre, bu tarz haberlerle Rum Yönetimi’nin kötülendiğini ifade eden AKEL ise, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i ortaya çıkan meselelere yanıt vermeye çağırdı.

Haravgi gazetesi de haberinde, OCRRP’nin yayınına göre, “Nikos Hr. Anastasiadis” hukuk bürosunun, Rus paralarının göstermelik şirketlere transfer edilmesi konusunda karmaşık anlaşmalar yaptığını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis
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