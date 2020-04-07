Anastasiadis’in korumalarından birinde de koronavirüs görüldü

Alithia Gazetesi, yeni vakalar arasında 4 polisin bulunduğunu ve bunlardan birinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in korumalarından biri olduğunu yazdı.

Bu durumun, Rum Başkanlık Sarayı’nı alarma geçirdiğini kaydeden gazete, hemen gerekli protokollerin uygulamaya konduğunu belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, söz konusu polisin en son 1 Nisan’da görev alarak, Anastasiadis’e EOKA’nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, hapishanelerde gömülü bulunan EOKA mezarlarını ziyaretinde eşlik ettiğini; ancak Başkan’ın arabasında yer almadığını yazdı.

Bu durum üzerine Anastasiadis’e ve tüm Başkanlık korumalarına test yapıldığını kaydeden gazete, Anastasiadis’e yapılan testin negatif çıktığını belirtti, korumalara yeniden test yapılacağı bilgisine yer verdi.

Güney Kıbrıs’ta, toplam vaka sayısı 466, ölü sayısı da 16...