Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Anastasiadis’in korumalarından birinde de koronavirüs görüldü

Rum lider Anastasiasidis'in korumalarından birine de koronavirüs teşhisi konuldu.

07 Nisan 2020 Salı 11:54
990 Okunma
Anastasiadis’in korumalarından birinde de koronavirüs görüldü

Alithia Gazetesi, yeni vakalar arasında 4 polisin bulunduğunu ve bunlardan birinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in korumalarından biri olduğunu yazdı.

Bu durumun, Rum Başkanlık Sarayı’nı alarma geçirdiğini kaydeden gazete, hemen gerekli protokollerin uygulamaya konduğunu belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, söz konusu polisin en son 1 Nisan’da görev alarak, Anastasiadis’e EOKA’nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, hapishanelerde gömülü bulunan EOKA mezarlarını ziyaretinde eşlik ettiğini; ancak Başkan’ın arabasında yer almadığını yazdı.

Bu durum üzerine Anastasiadis’e ve tüm Başkanlık korumalarına test yapıldığını kaydeden gazete, Anastasiadis’e yapılan testin negatif çıktığını belirtti, korumalara yeniden test yapılacağı bilgisine yer verdi.

Güney Kıbrıs’ta, toplam vaka sayısı 466, ölü sayısı da 16...

Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisKoronavirüsCovid-19Güney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA ! Güney Kıbrıs'ta 19 yeni vaka
SON DAKİKA ! Güney Kıbrıs'ta 19 yeni vaka
Güney Kıbrıs, yurt dışında bulunan 72 vatandaşının ülkeye döneceğini aktardı
Güney Kıbrıs, yurt dışında bulunan 72 vatandaşının ülkeye döneceğini aktardı
Baf’ta bugün bin kişiye Koronavirüs testi yapılacak
Baf’ta bugün bin kişiye Koronavirüs testi yapılacak
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim