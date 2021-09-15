Anastasiadis’ten Prodromu’ya Okşama

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Lise 2’nci sınıf İngilizce kitabının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün övülerek anlatıldığı sayfasının önce yırtılması, hemen ardından müfredattan çıkarılması talimatları ile patlak veren skandal konusunda Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’yu “okşama” niteliğinde telkinde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros’un “Anastasiadis’ten İngilizce Kitapları Konusunda Prodromu’ya Okşama… Eğitim Bakanı İle Görüşmesinde Daha Etkin Prosedürler Telkin Etti” başlıklı haberine göre dün Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede Anastasiadis Prodromu’ya “Bakanlık birimleri ve yöneticileri daha etkin prosedürler uygulasın” telkininde bulundu, Prodromu da İngilizce kitabı ile ilgili çıkan “sorunun” yönetilme şekli konusunda araştırma direktifi verdiğini söyledi.

Rum Başkanlık Sarayı’nın, görüşmeyle ilgili açıklamasında, olayın “talihsiz”, yönetme şeklinin de “kabul edilemez” diye nitelendirildiği belirtilerek, Prodromu’nun “bu tür yöntemleri tasvip etmediğini”, bundan sonra müfredatta yer alacak kitapların değerlendirilme yönteminde, “bir Avrupa devletine yakışır, çağdaş anlayış temelinde” çok daha katı prosedürler izleneceğini söylediği, Anastasiadis’in ise yapılan bilgilendirmeyi memnuniyetle karşıladığı belirtildi.