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Anastasiadis’ten Türk Tarafına Suçlama

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunundaki çıkmaz ve durgunluğun, Türk “uzlaşmazlığından” kaynaklandığını ileri sürdü.

07 Şubat 2022 Pazartesi 11:42
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Anastasiadis’ten Türk Tarafına Suçlama
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Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Nomisma” isimli dergide yayımlanan “2022’nin zorlukları” konulu makalesinde, Kıbrıs sorunundan da bahsettiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Kıbrıs sorunundaki çıkmaz ve durgunluğun, kabul edilemez tezlerde ısrar eden, gerek toprak konusunda gerekse denizde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin egemenlik haklarına karşı koyan faaliyetlerde bulunan Türk tarafının “uzlaşmazlığından” kaynaklandığını savundu.

Anastasiadis, “Türkiye’nin yıllardır var olan hedefi, Kıbrıs’ın nihai bölünmesinden ve tamamen kontrol altında, Kıbrıslı Türk sözde devleti kurmaktan başka bir şey değil” ifadesini de kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis
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