Angelidis: “8 vakadan başka yeni vaka yok”

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Rum Milli Muhafız Ordusu’ndaki (RMMO) korona virüs vakalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Alithia gazetesine göre Rum Savunma Bakanı Angelidis, RMMO’da bilinen 8 vakanın ötesinde korona virüs vakası bulunmadığını açıkladı.

Angelidis, RMMO’ya ait Stavrovuni kışlasında bilinen 6 vaka ile RMMO Komutanlığı’nda görev yapan yine bilinen 2 kişinin ötesinde başka bir vakanın bulunmadığını belirtti.

Angelidis, RMMO’da başka şüpheli vakaların bulunduğunu ancak bunların testlerinin negatif çıktığını, sonuç olarak bu kişilerin karantinalarının da sona erdiğini söyledi.