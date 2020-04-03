Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Angelidis: “8 vakadan başka yeni vaka yok”

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis, RMMO’daki koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

03 Nisan 2020 Cuma 14:23
1022 Okunma
Angelidis: “8 vakadan başka yeni vaka yok”

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Rum Milli Muhafız Ordusu’ndaki (RMMO) korona virüs vakalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Alithia gazetesine göre Rum Savunma Bakanı Angelidis, RMMO’da bilinen 8 vakanın ötesinde korona virüs vakası bulunmadığını açıkladı.

Angelidis, RMMO’ya ait Stavrovuni kışlasında bilinen 6 vaka ile RMMO Komutanlığı’nda görev yapan yine bilinen 2 kişinin ötesinde başka bir vakanın bulunmadığını belirtti.

Angelidis, RMMO’da başka şüpheli vakaların bulunduğunu ancak bunların testlerinin negatif çıktığını, sonuç olarak bu kişilerin karantinalarının da sona erdiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısSavvas AngelidisKoronavirüsRum Milli Muhafız Ordusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol hastane çalışanı, karantina sonrası pozitif çıktı
Limasol hastane çalışanı, karantina sonrası pozitif çıktı
Rum Dışişleri Bakanlığı’nda bir memurun test sonucu pozitif
Rum Dışişleri Bakanlığı’nda bir memurun test sonucu pozitif
Baf Kan Bağış Merkezi’nde ikinci Koronavirüs vakası
Baf Kan Bağış Merkezi’nde ikinci Koronavirüs vakası
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim