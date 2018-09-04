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Angelidis: “Hedef yeniden birleşme”

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Rum Yönetimi’nin hedefinin yeniden birleşme olduğunu söyledi.

04 Eylül 2018 Salı 12:05
Angelidis: “Hedef yeniden birleşme”

Fileleftheros gazetesine göre dün katıldığı bir anma töreninde konuşan Angelidis, hedeflerinin, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve mevcut statükonun sona ermesi olduğunu belirterek, bunun, tartışmaya açık bir konu olmadığını kaydetti.

Mevcut durumun, Kıbrıs sorununun çözümünü teşkil edemeyeceğini ifade eden Angelidis, “vatan işgalden kurtulduğunda, adayı ikiye ayıran yasadışı duvar yıkıldığında, adil, itibarlı ve işlevsel bir çözümle adanın tüm yasal sakinleri barış ve güvenlik içerisinde uyumlu bir şekilde yaşama imkanına sahip olduğunda, tarihi borçlarını ödemiş olacaklarını” iddia etti.

Siyasi liderlik olarak, bu yönde çaba gösterdiklerini belirten Angelidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kararlılık ve sorumlulukla, BM Genel Sekreteri’nin koyduğu parametreler çerçevesinde, geçen Temmuz ayında Crans-Montana’da koptuğu yerden yeni tur müzakerelere katılmaya hazır olduğunu dile getirdi.

“Bize yakışır geleceğe, bizim ve çocuklarımızın hakkı olan geleceğe doğru yönelmek için modası geçmiş vasilerin ve garantiler sisteminin vatanımızda yeri yoktur” şekilde konuşan Angelidis, tüm Kıbrıs halkının birlik olması gerektiği üzerinde durdu.

Angelidis, Türkiye’nin hiçbir uzlaşmazlığı, tehdidi ve engelinin, kendilerini, yeniden birleşme ve kurtuluş yönündeki yollarından saptıramayacağını söyledi. 

EDEK’TEN RUM HÜKÜMETİNE ELEŞTİRİ

Öte yandan EDEK üyelerinden Andreas Palmas, hükümeti, Kıbrıs sorununda belirsiz bir politikaya sahip olmakla eleştirdi.

EDEK’in çözüm için çalışmaya devam ettiğini belirten Palmas, bu çözümün, geçmişte yaşananların tekrar edilmesine izin vermemesi gerektiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Savvas AngelidisHaberGüney Kıbrıs
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