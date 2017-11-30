Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103984
ALTIN
160.732
DOLAR
3.9270
STERLİN
5.3023
EURO
4.6734
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
Tırnak yemeği bırakabilirsiniz!
Bu kez doktorları uyardı: Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın
Canan Karatay'dan bu kez doktorlara...
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
'Kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli"
'Kadınlar mükemmel şoför ama..."

Anlaşma beğenilmedi

İngiliz Üslerine ait Vasiliko bölgesindeki arazinin Güney Kıbrıs’a devredilmesine ilişkin varılan anlaşmaya eleştirildi...

30 Kasım 2017 Perşembe 13:14
Anlaşma beğenilmedi
banner10

Rum Vatandaşlar İttifakı’nın, İngiliz Üslerine ait Vasiliko bölgesindeki arazinin Güney Kıbrıs’a devredilmesine ilişkin varılan anlaşmaya eleştiri yönelttiği belirtildi. 

Fileleftheros gazetesine göre, Vatandaşlar İttifakı yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ile İngiliz Üsleri arasında varılan anlaşmayı onur kırıcı ve küçümseyici olarak nitelendirdi. 

Anlaşma gereği Güney Kıbrıs’ın, İngilizlere 8.6 milyon Euro tazminat ödeyecek olmasını da eleştiren Vatandaşlar İttifakı, İngiliz Üslerinin, sömürge kalıntılarını teşkil ettiğini bu nedenle herhangi bir yasallığının bulunmadığına ve ortadan kalkması gerektiğine dikkati çekti. 

Vatandaşlar İttifakı, İngiliz Üslerini düzenleyen anlaşma ile Zürih-Londra anlaşmalarına atıfta bulunarak askeri amaçlı kullanılmayan toprakların, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”ne geri verilmesi gerektiğini de belirtti. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs sorununda işaret liderlerden gelecek!
Kıbrıs sorununda işaret liderlerden gelecek!
Siyasiler Hrisostomos'a tepki gösterdi
Siyasiler Hrisostomos'a tepki gösterdi
Sırf kalsınlar diye Rum Yönetimi tazminat ödemeye hazır!
Sırf kalsınlar diye Rum Yönetimi tazminat ödemeye hazır!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim