Anlaşma beğenilmedi

Rum Vatandaşlar İttifakı’nın, İngiliz Üslerine ait Vasiliko bölgesindeki arazinin Güney Kıbrıs’a devredilmesine ilişkin varılan anlaşmaya eleştiri yönelttiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Vatandaşlar İttifakı yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ile İngiliz Üsleri arasında varılan anlaşmayı onur kırıcı ve küçümseyici olarak nitelendirdi.

Anlaşma gereği Güney Kıbrıs’ın, İngilizlere 8.6 milyon Euro tazminat ödeyecek olmasını da eleştiren Vatandaşlar İttifakı, İngiliz Üslerinin, sömürge kalıntılarını teşkil ettiğini bu nedenle herhangi bir yasallığının bulunmadığına ve ortadan kalkması gerektiğine dikkati çekti.

Vatandaşlar İttifakı, İngiliz Üslerini düzenleyen anlaşma ile Zürih-Londra anlaşmalarına atıfta bulunarak askeri amaçlı kullanılmayan toprakların, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”ne geri verilmesi gerektiğini de belirtti.