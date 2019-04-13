Anlaşma Rum Meclisi'nde onaylandı

Güney Kıbrıs ile Mısır arasında imzalanan ve iki ülke arasında denizaltından doğal gaz borusu döşenmesini öngören devletlerarası anlaşma dün Rum Meclisi’nde onaylandı.
Habere göre, DİSİ Parlamento Sözcüsü Nikos Tornaridis ise konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu anlaşmanın onaylanmasının AB’ye gidecek enerji koridorunun açılması anlamına geldiği için büyük önem taşıdığını ifade etti.
Anlaşmanın ticari bir anlaşma değil, devletlerarası bir anlaşma olduğuna dikkat çeken Tornaridis, AB’nin anlaşmayı memnunlukla karşıladığını belirtti.
AKEL Parlamento Sözcüsü Yorgos Lukaidis ise, anlaşmanın onaylanmasının doğal gaz kaynaklarının idaresi çerçevesindeki bütünlüklü bir strateji dahilinde olmadığını kaydederek, doğal gaz stratejisi konusunda bazı endişelerinden ötürü oylamaya katılmamayı tercih ettiklerini sözlerine ekledi.
Ey Türkiye çocuk beyniliği bırak. Aklını kullan. Mısır Dünya'nın en büyük doğal gaz üreticilerinden biri oluyor. İletişim maliyeti de Rusya ya göre çok daha makul. Kaldı ki Avrupa'ya da taşıma gelirine de kavuşabiliriz. Şimdiki tedarikçilere bağımlılık da azalır. Bari TL de her gün daha fazla kepaze olmaktan bizim de anamız ağlamaktan biraz olsun
kurtuluruz. Çıldırmaya az kaldı.