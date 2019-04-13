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Anlaşma Rum Meclisi'nde onaylandı

13 Nisan 2019 Cumartesi 11:17
Anlaşma Rum Meclisi'nde onaylandı
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Güney Kıbrıs ile Mısır arasında imzalanan ve iki ülke arasında denizaltından doğal gaz borusu döşenmesini öngören devletlerarası anlaşma dün Rum Meclisi’nde onaylandı.

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Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs-Mısır denizaltı doğal gaz boru hattı anlaşmasının 34 olumlu oyla dün Rum Meclisi’nde onandığını, 16 AKEL milletvekilinin ise oylamaya katılmadığını yazdı.

Habere göre, DİSİ Parlamento Sözcüsü Nikos Tornaridis ise konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu anlaşmanın onaylanmasının AB’ye gidecek enerji koridorunun açılması anlamına geldiği için büyük önem taşıdığını ifade etti.
Anlaşmanın ticari bir anlaşma değil, devletlerarası bir anlaşma olduğuna dikkat çeken Tornaridis, AB’nin anlaşmayı memnunlukla karşıladığını belirtti.

AKEL Parlamento Sözcüsü Yorgos Lukaidis ise, anlaşmanın onaylanmasının doğal gaz kaynaklarının idaresi çerçevesindeki bütünlüklü bir strateji dahilinde olmadığını kaydederek, doğal gaz stratejisi konusunda bazı endişelerinden ötürü oylamaya katılmamayı tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısMısırDenizaltı Doğal Gaz Boru HattıAnlaşmaHaber
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Doğru Söz 2019-04-13 12:15:06

Ey Türkiye çocuk beyniliği bırak. Aklını kullan. Mısır Dünya'nın en büyük doğal gaz üreticilerinden biri oluyor. İletişim maliyeti de Rusya ya göre çok daha makul. Kaldı ki Avrupa'ya da taşıma gelirine de kavuşabiliriz. Şimdiki tedarikçilere bağımlılık da azalır. Bari TL de her gün daha fazla kepaze olmaktan bizim de anamız ağlamaktan biraz olsun
kurtuluruz. Çıldırmaya az kaldı.

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