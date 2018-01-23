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Anne klinik olarak ölü!

Limasol’a bağlı İpsona’da psikolojik sorunları olan bir kişinin para meselesi yüzünden kavga ettiği 73 yaşındaki annesini dövdüğü bildirildi. 

23 Ocak 2018 Salı 12:09
Anne klinik olarak ölü!
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Limasol’a bağlı İpsona’da psikolojik sorunları olan bir kişinin para meselesi yüzünden kavga ettiği 73 yaşındaki annesini dövdüğü bildirildi. 

Hastaneye kaldırılan kadının klinik olarak ölü olduğu açıklandı.

Politis gazetesi psikolojik sorunlarının olduğunu ve geçmişte de bu yönde tedavi alan 43 yaşındaki zanlının, uyuşturucu kullandığı ve geçmişte kavgalara karışmaktan poliste sabıkasının olduğunu yazdı. 

Zanlının uyuşturucu almak için annesinden para istemesi üzerine sık sık olduğu gibi dün de aralarında tartışma yaşandığını belirten gazete, zanlının öfkelenmesi üzerine annesinin başına ve vücuduna vurduğunu kaydetti. 

Olayın arından zanlının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan kadının klinik olarak ölü olduğunun açıklandığını aktaran gazete, zanlının, olaylar sırasında evde bulunan dayısını da polislere bir şey söylememesi konusunda tehdit ettiğini belirtti. 

Habere göre polis tarafından gözaltına alınan ve ardından mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 8 gün tutuklama kararı alındı.

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