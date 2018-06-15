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Annesi pankart açarak protesto eylemi yaptı

RMMO askerinin ölümü 13 yıldır karanlıkta. Annesi hukuk dairesi önünde pankart açarak protesto eylemi yaptı…

15 Haziran 2018 Cuma 11:54
Annesi pankart açarak protesto eylemi yaptı

RMMO’da askerlik yaparken 2005 yılında ölü bulunan Thanasi Nikolau’nun annesi, dün, Rum Hukuk Dairesi önünde pankart açarak 13 yıldır oğlunun hangi şartlar altında öldüğünün aydınlatılmamasını protesto etti.

Alihtia’nın “Oğlunun 2005’teki Ölümü Konusunda 13 Yıldır bir Polis Raporu Bekliyor” başlıklı haberinde, anne Adriana Nikolau’nun, oğlunun, söylendiği gibi intihar etmediğine,  cinayete kurban gittiğine inandığı ve olayın aydınlatılmasındaki gecikmeden Rum Hukuk Dairesi’ni sorumlu tuttuğu belirtildi.

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Habere göre, “yıllardır bizimle oynuyorlar. Oğlumun ölümünün derhal aydınlatılmasını istiyorum. 13 yıl geçti ama beni  için dün gibi. Oğlumun ölümünü her gün yaşıyorum”  diyerek isyan eden anne, oğlunun cinayete kurban gittiğini gösteren deliller bulunduğunu söyledi.

Avustralya’dan Güney’e kesin dönüş yapan ve 2005’te RMMO’da 6 aylık silah altına alınan Thanasi Nikolau’nun, 24 saatlik izin sonrasında Limasol’daki “Evmenios Panayotu” kışlasına dönmediği, aynı gün akşamüzeri de bir köprü altında ölü bulunduğu hatırlatılan habere göre,  2005’ten bugüne kadar yapılan soruşturmalarda ilk önce intihar denildi. Ailenin itirazı ve Rum Bakanlar Kurulu’nun “sonuna kadar araştırılsın” emri üzerine yapılan incelemede cinayet şüphesi nedeniyle polis araştırması istendi.

Habere göre, Rum Hukuk Dairesi dünkü protesto eyleminin ardından yaptığı açıklamada polisin ilgili incelemesinin tamamlandı,  şu anda rapor hazırlığının son aşamasında bulunduğu ve Hukuk Dairesi’ne gönderileceği belirtildi.

Gazete konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılmış, devletin etkin araştırma yapma zorunluluğuna dair bireysel başvuru ve Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde açılmış dava bulunduğunu haberine ekledi.

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