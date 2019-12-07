Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta

AP’de Maraş Konusunda Karar

07 Aralık 2019 Cumartesi 15:16
AP’de Maraş Konusunda Karar

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Rum Milletvekili Dimitris Papadakis’in, Sosyalistler ve Demokratlar Siyasi Grubu aracılığıyla, Maraş konusunda girişimde bulunduğu ve konunun, Pazartesi günü AP Dilekçeler Komitesi’nde görüşüldüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yukarıdaki başlıkla aktardığı haberinde, AP Dilekçeler Komitesi’nde yapılan görüşmede, konunun AP Dış İlişkiler Komitesi’ne (AFET) ve AB Dışişleri Bakanları Konseyi’ne sevk edilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.

Gazete, Maraş görüşmesinin amacının, 2018 yılının Mayıs ayında Maraş’a yapılan ziyaretin sonuçlarının teyit edilmesi olduğunu kaydetti.

Haberde, Papadakis’in, AP Dilekçeler Komitesi’nin Maraş konusunda olumlu bir tutum sergilediğini ve kendilerinin tarafında olduğunu söylediği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa ParlamentosuMaraşAPDimitris PapadakisHaberGüney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta Anayasa Değişikliği
Güney Kıbrıs’ta Anayasa Değişikliği
Birleşmiş Milletler 18 bölgede mayın kontrolü yaptı
Birleşmiş Milletler 18 bölgede mayın kontrolü yaptı
Anastasiadis, enerji planları hakkında bilgi verdi
Anastasiadis, enerji planları hakkında bilgi verdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim