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Apostolos Andreas Manastırı’nda ayin yapıldı

Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’nda, Apostolos Andreas’ı anma günü nedeniyle dün bir ayin yapıldığı belirtildi.

01 Aralık 2017 Cuma 11:42
Apostolos Andreas Manastırı’nda ayin yapıldı
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Alithia gazetesi, Kıbrıslı Rumlardan oluşan büyük bir kalabalığın yanı sıra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadi’nin de geçtiğimiz çarşamba günü yapılan ayine katıldığını yazdı.

Karpaz bölgesinde yaşayan Rumların da ayine katıldığını yazan gazete ayinin, Karpaz Bölge Piskoposu Hristoforos tarafından yönetildiğini, Manastır Piskoposu Zaharias’ın da kendisine eşlik ettiğini belirtti.

Gazete haberinde, Manastır’da,  bir gün önce de ayin yapıldığını yazdı. 

Habere göre ayinde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu da yer aldı. Gazetecilerin, Manastırı sıkça ziyaret ettiğine dair yorumu üzerine Neofitu, son yıllarda, aksatmaksızın, burada bulunduklarını belirtti.

Neofitu açıklamasının devamında iki nedenden dolayı burada bulunduklarını, “Bir tanesinin dini görevleri nedeniyle Apostolos Andreas’ı anma, diğer amacın ise ülkenin yeniden birleşmesi gerektiği düşüncesi” olduğunu ifade etti.  

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