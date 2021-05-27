Ara Bölgede Arıcılık Yapılması Önerisi

Haravgi ve diğer gazeteler, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis’in Rum Tarım Bakanlığı’na bir mektup göndererek, ara bölge ve yakınındaki bölgelerin arıcılık için değerlendirilebileceği önerisini sunduğunu yazdılar.

Habere göre Karayannis, bölgeye arı kovanlarının yerleştirilmesinin hem yerel bal üretimine katkı koyacağı hem de bölgeye çöp atılmasını engelleyeceğini ifade etti.