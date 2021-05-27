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Ara Bölgede Arıcılık Yapılması Önerisi

Derinya Belediyesi, ara bölgenin toplum yararına değerlendirilebilmesi amacıyla arıcılık yapılması önerisinde bulundu.

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:50
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Ara Bölgede Arıcılık Yapılması Önerisi

Haravgi ve diğer gazeteler, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis’in Rum Tarım Bakanlığı’na bir mektup göndererek, ara bölge ve yakınındaki bölgelerin arıcılık için değerlendirilebileceği önerisini sunduğunu yazdılar.
Habere göre Karayannis, bölgeye arı kovanlarının yerleştirilmesinin hem yerel bal üretimine katkı koyacağı hem de bölgeye çöp atılmasını engelleyeceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Ara BölgeArıcılık
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