Ara bölgedeki ev için tazminat talebi reddedildi

Kıbrıslı bir kadının ara bölgede bulunan evi için sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” aleyhine Rum Yüksek Mahkemesi’nde açtığı tazminat davası reddedildi.

Politis gazetesi, ara bölgede bulunan ve bir dönem UNFICYP tarafından gözetleme noktası olarak kullanılan evi için dava açan “Kıbrıslı kadının” tazminat davasının, “işgalden biz sorumlu değiliz” gerekçesiyle Rum mahkemesince reddedildiğini yazdı.

Söz konusu kadının 9 yaşından beri İngiltere’de ikamet ettiğini ve İngiltere vatandaşı olduğunu kaydeden gazete, kadının ilk olarak 2012 yılında Rum mahkemesinde dava açtığını ancak bu davanın reddedildiğini belirtti.

Kadının, 2012’ten 2015’e kadar UNFICYP tarafından kullanılan, bu tarihten beridir de boş vaziyette bulunan evine serbest ulaşım ve evini kullanamadığı her ay için bin 500 Euro tazminat talep ettiği kaydedildi.

Gazete, Rum Yüksek Mahkemesi’nin ise davanın reddine gerekçe olarak, ara bölgenin 16 Ağustos 1974’teki ateşkesin fiili bir sonucu olduğunu, evin bulunduğu ara bölgenin kontrolünün UNFICYP’te bulunduğu ve bölgenin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” kontrolü altında olmadığını gösterdiğini yazdı.

Haberde, söz konusu eve yakın bir konumda bulunan bir başka bina için Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) dava açıldığını ve söz konusu kadının davayı, neden Türkiye değil de sözde Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine açtığının soru işareti olduğu da vurgulandı.