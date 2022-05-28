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Ara bölgeye girecek çiftçilere özel şifre verilecek

İlgililerin özel bir şifreye sahip olacağını ve şifre cep telefonundan girildiği zaman kapıların açılacağını belirtti.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:37
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Ara bölgeye girecek çiftçilere özel şifre verilecek

Rum basınında bugün yer alan bir habere göre, taşınmazları Yeşil Hat üzerinde bulunan çiftçiler ile ev sahiplerinin, ara bölgeye, kendilerine verilecek bir şifreyle girip çıkacakları ve bu taşınmazlara yönelik erişimin, mültecilerin geçişlerinin önlenmesi için metal kapılarla kesileceği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Çiftçiler Ara Bölgeye Şifreyle Girecek- Ara Bölgeye Kapılar Koyuluyor ve Kameralar Yerleştiriliyor- Her Hak Sahibi Özel Bir Erişim Numarasına Sahip Olacak” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in gazeteye açıklamalarına yer verdi.

Nuris, açıklamasında, dikenli tellerin yerleştirildiği bölgenin muhtarlarından, metal kapıları açıp girebilmeleri için kendilerine şifre verilmesi amacıyla, ara bölge içerisindeki ev sahipleri ve çiftçilerin bir listesini hazırlamalarını istediğini ifade etti.

Listenin, gerekli düzenlemelerin yapılması için mayıs sonuna kadar içişleri bakanına iletilmesi gerektiğini yazan gazete, ilgililerin özel bir şifreye sahip olacağını ve şifre cep telefonundan girildiği zaman kapıların açılacağını belirtti.

Elektrik kesilmesi durumunda, kapıların güneş enerjisiyle açılmasının sağlanması için önlem alınacağını da izah eden Rum bakan, kapıların bu şekilde açılmaması durumunda ise, çiftçilerin bölge polisini çağırabileceklerini ifade etti.

Durumundan etkilenen her köye dört kapı yerleştirileceğini de söyleyen Nuris, bu kapıların yerleştirilmesiyle birlikte, yalnızca yabancı uyruklu kişilerin geçişlerinin değil, kaçakçıların geçişlerinin de önleneceğini ifade etti.

Ara bölgeyle ilgili gözetleme sistemi konusunda ise, bunun Ağustos sonunda aktif hale gelmesinin beklendiğini yazan gazete, kameraların Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan mültecilerin hareketlerini kaydedeceğini ve yetkili birimlerin bu şekilde mültecilerin sayıları ve nerde oldukları konusunda an ve an görüntüye sahip olacaklarını ifade etti.

Yeşil hat boyunca yerleştirilen dikenli tellerin sağladığı güvenlik konusundaki bir soruya karşılık ise Nuris, bunların boyunun 180 cm olduğunu ve tellerin otlarla kaplanmasından ötürü, bunların dikenli telden çok duvara benzediklerini söyledi.

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