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Ara Bölgeye Yerleştirilen Dikenli Telleri Protesto Ettiler

Güney Kıbrıs’ta, “Akaki” (Akaça), “Avlona” (Gayretköy), “Denya”, “Astromerit”, “Peristerona”, “Katokopia” (Zümrütköy) ve Mammari köyleri “sakinlerinin”, geçtiğimiz Cumartesi günü akşamüzeri, kendi köylerinin bölgelerinde, araçları ve traktörleriyle, ara bölgeye dikenli tel yerleştirilmesini protesto etmek ve bunun kaldırılmasını talep etmek için etkinlik düzenlediği belirtildi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:14
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Ara Bölgeye Yerleştirilen Dikenli Telleri Protesto Ettiler

Protesto etkinliğinin traktör ve afişlerle “Akaki’den” başladığını ve yine burada son bulduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, bölge sakinlerinin başlıca talebinin, evlerine, mülklerine ve tarlalarına serbest bir şekilde erişebilmeleri için dikenli tellerin kaldırılması olduğunu, aynı zamanda insanlık haklarının bariz ihlalinden söz ettiklerini ifade etti.
Etkinlik çerçevesinde bir muhtıra onaylandığını da yazan gazete, muhtırada, durumdan etkilenen bölge sakinlerinin, ara bölgedeki sorunları anladıklarını, öte yandan devlet, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’nin (AB), bölgeyi etkileyen emrivaki durumlar meydana getirilmeden, bu problemleri çözme sorumluluğuna sahip olduğuna dair tezlerini dile getirdiklerini iletti.
Gazete, bölge sakinlerinin, dikenli tellerin “Akaki’deki” ara bölgenin güney tarafına yerleştirildiğini ve yerleştirilmeye devam edeceğini, bunun sonucunda ise birçok konut ve tarım arazisinin “Akaki”, “Avlona” ve “Denya” arasındaki ara bölgede mahsur kalacağını belirttiklerini de ekledi.

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