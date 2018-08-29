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Arabanın bagajında Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalandı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:00
Arabanın bagajında Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalandı

Güney Lefkoşa sakini 56 yaşındaki bir şahsın, 47 yaşındaki bir yabancıyı arabasının bagajında “Agios Dometios” (Metehan) sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, geçtiğimiz Pazartesi akşamı gerçekleşen bir olayda, bahse konu şahsın, Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a sınırdan arabanın bagajında geçmeye çalışırken, Gümrük Polislerinin yaptığı kontrol sırasında yakalandığını ve akabinde iki şahsın da tutuklandığını belirtti.

Politis gazetesi ise, bagajdaki kişinin Lübnan vatandaşı bir Suriyeli olduğunu yazarken, bu şahsın 5 Eylül’de yapılacak duruşmaya kadar tutuklu kalacağını belirtti.

Arabanın şoförünün de daimi olarak Güney Kıbrıs’ta ikamet etmekte olan Suriyeli bir şahıs olduğunu yazan gazete, bu kişinin kefalet ve belirli şartlarla serbest bırakıldığını ifade etti.

Gazete Rum polisinin elinde, yasal olarak Güney Kıbrıs’ta ikamet etmekte olup, Suriyelilerin para karşılığında Kuzey Kıbrıs’tan Güney’e geçmelerine yardım eden bir Suriyeli çete olduğu konusunda bilgiler bulunduğunu da ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKaçakHaber
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