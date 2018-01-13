Aracında uyuşturucu bulundu

Rum polisi, 33 yaşındaki bir Kıbrıslı Türkü, uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle tutukladı.

Haravgi gazetesi, Güney Lefkoşa’ya bağlı “Pera Horio” köyü yakınlarında Rum polisinin 33 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ün kullandığı aracı şüphe sebebiyle durdurduğunu, araçta yapılan aramada naylon poşet içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini yazdı.

Gazete, çarşamba günü gerçekleşen olayın ardından Kıbrıslı Türk hakkında, çıkarıldığı Rum Mahkemesi tarafından üç günlük tutukluluk kararı verildiğini belirtirken, şahsın ismine ve yakalanan uyuşturucunun tam miktarına ise haberde yer vermedi.