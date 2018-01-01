Aradip’te araç kundaklama ve araç hırsızlığı

Fileleftheros gazetesi, Aradip sakini 40 yaşındaki bir kişinin, polise giderek evinin yanındaki arazide park halinde olan aracının yakıldığı, yine aynı yerde park halinde olan bir başka aracının ise çalındığı yönünde şikayette bulunduğunu yazdı.



Gazete bunun üzerine araştırma başlatan polisin, devriye gezdiği sırada, söz konusu aracı, seyir halindeyken tespit ettiğini, ancak aracı kullanan kişinin, polisin dur uyarılarına karşılık vermediğini belirtti.



Polisin, daha sonra aracın önünü kesmeyi başarmasının ardından ise araçta bulunanların kaçmaya çalıştığını ve bunun üzerine polisin havaya ateş açmak zorunda kaldığını belirten gazete, polisin, aracı kullanan 39 yaşındaki bir kişiyle yine araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki bir kişiyi tutukladığını yazdı.