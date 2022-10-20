Künye
Kıbrıs 19
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Bir kişiyi ciddi şekilde darp ettiler
Bir kişiyi ciddi şekilde darp...
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
banner107
Flaş Haber
Sağanak yağmur etkili olacak
Kapat

Araştırma yapmak için Kıbrıs'a geldiler...

FBI ajanlarının bir davaya ilişkin araştırma yapmak için Donaldy Trump döneminde Güney Kıbrıs’a geldiği belirtildi.

20 Ekim 2022 Perşembe 10:37
1733 Okunma
Araştırma yapmak için Kıbrıs'a geldiler...



Fileleftheros gazetesi, “FBI’ın Kıbrıs Üzerinden Trump ile İlgili Araştırması” başlıklı haberinde FBI ajanlarının, ABD’de, eski Başkan Donald Trump’a yönelik Rusya soruşturmasının açılmasına neden olan Steele dosyasının yazımına yardım eden Rus Analist Igor Danchenko ile ilgili dava konusunda araştırma yapmak için Kıbrıs’a geldiğini yazdı.

Rus analistin, 2016 başkanlık seçimleri sırasında Trump’ın, Rusya ile ilişkili olduğuna dair iddialar içeren Steele dosyasının yazarı İngiliz casus Christopher Steele’e yardım eden ana kaynak olarak gündeme gelmiş, daha sonra söz konusu dosyanın yanlış içerikli olduğu ve de Danchenko’nun Demokratlar tarafından dolaylı yollardan desteklendiği iddia edilmişti.

Virginia eyaletindeki Alexandria Federal Mahkemesi'nde 11 Ekim’de başlayan davanın, 14 Ekim'deki oturumunda FBI ajanlarının tanıklıklarının dinlendiğini yazan gazete, Amerikan mahkemesindeki ifadelerin aralarında Igor Danchenko, daimi ikamet yeri Güney Kıbrıs olan Olga Galkina ve Demokratlar üyesi Charles Dolan’ın da bulunduğu Steele kaynaklarıyla alakalı olduğunu belirtti.

Habere göre FBI özel ajanı Eymy Anderson mahkemede verdiği ifadede, Olga Galkina’yı görmek için yakın bir çalışma arkadaşıyla Ağustos 2017’de Kıbrıs’a geldiğini söyledi.

Bir başka FBI ajanı Britany Herzog ise mahkemede verdiği ifadede Danchenko ve Steele ile temasları olan Demokratlar üyesi Dolan’ın da Galkina’yı ziyaret etmek için birden fazla kez Kıbrıs’a geldiğini belirtti.

Gazete Galkina’nın, Güney Kıbrıs'taki Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı bir şirkette yetkili olarak çalıştığını yazdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'tan milyarlarca dolar istiyorlar...
Güney Kıbrıs'tan milyarlarca dolar istiyorlar...
Taksim Stadıyla ilgili gelişmeler Rum Yönetimini endişelendirdi!
Taksim Stadıyla ilgili gelişmeler Rum Yönetimini endişelendirdi!
Sıraları ateşe verdiler
Sıraları ateşe verdiler










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim