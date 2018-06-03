Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.407
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2063
EURO
5.3613
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürün alırken dikkat!
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Tam bir mucize sakın vazgeçmeyin!
Tam bir mucizeymiş!
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
WhatsApp'a yaş sınırı geldi
WhatsApp'a yaş sınırı geldi

Arıların korunması için tedbirler

Rum Tarım, Doğal Kaynaklar Bakanı Kostas Kadis, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan arıların korunması için bazı tedbirlerin alındığını belirtti.

03 Haziran 2018 Pazar 17:01
Arıların korunması için tedbirler

Alithia gazetesi, Rum Ekologlar Milletvekili Yorgos Perdikis’in, arıcılıkla uğraşan kişilerin, bitkilerin ve ağaçların ilaçlanmasından dolayı arıların toplu olarak öldüğüne ilişkin şikayetlerde bulunduğunu anımsatması ve hükümetin arıların korunması konusunda ne yaptığı sorusu üzerine, Rum Tarım Bakanı Kadis’in buna yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Kadis, 29 Mayıs tarihli yanıt mektubunda arıcılık sektörünün önemine ve katkısına vurgu yaparak, yerel arıcılığın geliştirilmesi için tüm faaliyetlerin yapılmakta olduğunu belirtti.

Kadis, kuraklık dönemlerinde arıcılıkla uğraşanların ekilebilir alanlara kaydıklarını bu nedenle arıların ilaçlamadan etkilenme riskinin yüksek olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak doğru ilaçlama yapılmasına ilişkin denetimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Kadis, insanların kolay ulaştığı alanlar ve bölgeler konusunda da gerekli tedbirlerin alındığını ve doğru bilgilendirmenin yapıldığını söyledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Akdeniz’de ortak devriye ve Girit’in doğusunda radar
Doğu Akdeniz’de ortak devriye ve Girit’in doğusunda radar
Çocuklar polise taş attı, yangın çıkardı
Çocuklar polise taş attı, yangın çıkardı
Angelidis: “Ortak tatbikatlar orduya ayrı bir önem katıyor”
Angelidis: “Ortak tatbikatlar orduya ayrı bir önem katıyor”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim