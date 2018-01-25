Arni: “Kayıplar konusunda zaman daralıyor”

Kayıp Şahıslar Komitesi Üçüncü Üyesi Paul-Henry Arni, Kıbrıs’ta kayıpların bulunması konusunda bilgisi olan kişilerin şu anda yaşlılık safhalarında bulunduklarını, bu yüzden kayıplar konusunda sonuca ulaşılmasında zamanın giderek daraldığını belirtti.

Politis ve diğer gazeteler, Kayıp Şahıslar Komitesi Üçüncü Üyesi Paul-Henry Arni’nin, Slovakya Büyükelçiliği tarafından dün Ledra Palace’ta düzenlenen etkinlikte yatığı konuşmada, Kıbrıs’taki kayıpların bulunması çalışmalarına değindiğini ve zamanın giderek azaldığına vurgu yaptığını yazdılar.

Habere göre Arni, konuşmasında, 2015 yılında 36 Kıbrıslı Rum kaybın bulunmasında, o dönemde 95 yaşında olan ve sonradan hayatını kaybeden bir Kıbrıslı Türk kadının verdiği bilgilerin önemli rol oynadığını söyledi.

Kayıplara ilişkin önemli bilgilere sahip kişilerin şu anda ileri yaşlılık safhalarında bulunduklarını, bir çoğunun ise öldüklerini ifade eden Arni, “onları konuşmaya ikna etmemiz için fazla vaktimiz kalmadı” şeklinde konuştu.

Arni ayrıca, komiteye maddi katkı koyan bağışçıların da desteklerini sürdürmesi çağrısı yaptı.

Gazete, elde edilen bilgilere göre, 95 yaşındaki Kıbrıslı Türk kadının verdiği bilgiler sonucunda ulaşılan gömü yerlerinin “Trahona” (Kızılay-Kızılbaş) bölgesinde gerçekleştirilen kazılarda tespit edildiğini öne sürdü.

Gazete ayrıca, komitenin Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros ve Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük’ün açıklamalarına da yer verdi.

Nestoros’un konuşmasında, çözülmesi gereken teknik meselelere değindiğini, ayrıca söz konusu etkinliğe katılan veya katılmayanlar tarafından çözülebilecek siyasi sorunlardan da bahsettiğini yazan gazete, Nestoros’un “etkinliğe katılmayanlar” ifadesiyle davetli oldukları halde etkinlikte yer almayan Rum lider Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı kastettiği yorumunda bulundu.

Küçük ise konuşmasında, Kayıp Şahıslar Komitesi ve Kültürel Miras Komitesi’nin, adada çalışan iki toplumlu komiteler olduklarını vurguladı ve “bu komitelerin çalışmalarından farklı kültürlere saygı göstermeyi ve birlikte çalışmayı öğrendik” şeklinde konuştu.

Haberde, söz konusu etkinliğe her iki toplumdan siyasi partilerin ve büyükelçiliklerin temsilcilerinin ve dini liderlerin katıldıkları belirtildi.