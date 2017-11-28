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Arşivler hala taranıyor

BM arşivlerinde Mayıs ayında başladığı araştırmalara devam etmek üzere 3-16 Aralık tarihlerinde New York’a gidecek.

28 Kasım 2017 Salı 14:18
Arşivler hala taranıyor
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Haravgi gazetesinin haberine göre, komite üyeleri, BM arşivlerinde Mayıs ayında başladığı araştırmalara devam etmek üzere 3-16 Aralık tarihlerinde New York’a gidecek.

Üyelerin Ocak 2018’de İngiltere devlet arşivlerinin incelemek üzere Londra ve Nisan 2018’de Kızılhaç arşivlerini incelemek üzere Cenevre’ye gitmeyi planladığını aktaran gazete, komitenin, adanın her iki tarafında da, bilgi sahibi olanların komiteye gitmesi çağrısında bulunulduğu panolar yerleştireceğini kaydetti.

Gazeteye göre, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konuşan Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros, komite üyelerinin geçen hafta Viyana ve Cenevre’de temaslarda bulunduğunu belirtti. 

Avusturya’nın, Ocak ayında yolladığı bir mektupla, Avusturya polis arşivlerinin incelenmesiyle ilgili irtibat kişisi olarak İçişleri Bakanlığı’ndan bir personel atadığı bilgisini verdiğini söyleyen Nestoros, görüşme yaptıkları bu kişinin saptadığı bazı şeyleri kendilerine göndereceğini söyledi.

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