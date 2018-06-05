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Art arda iki sondaj yapılacak

Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi “Fatih’”in, ilerleyen haftalarda, Türkiye’nin Akdeniz’deki ilk derin deniz sondajına başlamak amacıyla hazırlıkları yapması beklendiği Antalya Limanı’na demirlediği iddia edildi.

05 Haziran 2018 Salı 10:39
Art arda iki sondaj yapılacak

Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi “Fatih’”in, ilerleyen haftalarda, Türkiye’nin Akdeniz’deki ilk derin deniz sondajına başlamak amacıyla hazırlıkları yapması beklendiği Antalya Limanı’na demirlediği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “İlk Türk Sondajı Akama’dan 100 Km Uzakta” başlıklı haberinde, sondaj gemisi “Fatih’”in, Akdeniz’de yapacağı sondaj çalışmaları için hazırlıklarda bulunmak amacıyla Antalya Limanı’na demirlediğini yazdı.

Gazete var olan bilgilere ve TPAO’nun teknik ekibinin yayınladığı verilere dayanarak, Türkiye’nin şu ana kadar iki sondaj üzerinde çalıştığını ve hazırlıklar yaptığını belirtti.

İki sondaj hedefinin, 2013 ve 2016 yılları arasında gerçekleştirilen sismografik olarak belirlenen  “Alanya 1” ve “Finike 1” olduğunu belirten gazete “Fatih” gemisinin ilk sondaj girşiminin, doğuya yönelik Antalya Körfezi açıklarında, Akama’dan 100 km mesafedeki Akama burnu ile Alanya arasındaki bölgedeki “Alanya 1” hedefinde gerçekleştirileceğini yazdı.

Gazete ikinci sondaj hedefinin  ise batı yönüyle Antalya Körfezi açıklarında, Meis’ten 50 km mesafedeki “Finike 1” hedefinde olacağını belirtti.

Gazete Türk kaynaklara atıfta bulunarak ilk sondajın başlama tarihi olarak  Türkiye’deki seçimlerin hemen öncesi olarak gösterildiğini de savundu.

Gazete aynı haberinin içerisinde ExxonMobil şirketinin Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 10’uncu parseldeki iki sondaj çalışması için çalışmalarının devam ettiğini de yazdı.

Lübnan’da enerji konusunda gelişmelerin yaşandığını yazan gazete Total-ENI şirketlerinin Lübnan’ın iki parselinde sondaj çalışması yapmaya hazırlandığını belirtti.

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