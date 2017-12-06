Aşağı Pirgo’ya yeni göçmen dalgası

Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamaya dayanarak, Suriyeli göçmenleri taşıyan geminin, Liman polisi tarafından Aşağı Pirgo limanına çekildiğini yazdı.

Gazete, 33 erkek, 1 kadın ve 4 çocuktan oluşan Suriyeli göçmenlerin kimlik tespiti ve sorgulanmak amacıyla Poli’ye götürüldüğünü belirtti.

Habere göre, olayla ilgili olarak gemiyi kullanan kişi olduğuna inanılan 37 yaşındaki bir Suriyeli tutuklanırken, diğer göçmenler Kokkinotrimithia’da bulunan misafirhaneye götürüldü.

Öte yandan, Fileleftheros, Rum liman polisinin yeni göçmenlerin pazartesi gece yarısı, Türk sahilinden Dillirga sahiline gelişleri sırasında havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldığını yazdı.

Gazete, geminin, liman polisinin Aşağı Pirgo Limanı’na yönlendirmesine rağmen Mansura bölgesine doğru gitmeye çalıştığını; bunun üzerine polisin uyarı ateşi açmak zorunda kaldığını belirtti.

Uyarı ateşi sonucu talimatlara uyan geminin daha sonra Pirgo’daki balıkçı sığınağına götürüldüğünü kaydeden gazete, gemide 38 Suriyeli göçmenin tespit edildiğini yazdı.