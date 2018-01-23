Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
118154
ALTIN
162.958
DOLAR
3.7918
STERLİN
5.2877
EURO
4.6424
Ölü kadın morgda doğum yaptı!
Ölü kadın morgda doğum yaptı!
Diyet yaparken nelere dikkat edilmeli?
Diyet yaparken bunlara dikkat!
Romatizma iç organları da etkiliyor!
Romatizma iç organları da etkiliyor!
Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir!
Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir!
İmplant yaptıranlar dikkat!
İmplant yaptıranlar dikkat!

Asbest kaldırma, uzaklaştırma ve temizlik başladı

1998 yılından beridir kullanılmayan Verengarya evleriyle ilgili asbest kaldırma, uzaklaştırma ve temizlik çalışmalarının başladığı belirtildi....

23 Ocak 2018 Salı 12:00
Asbest kaldırma, uzaklaştırma ve temizlik başladı
banner10

Limasol’a bağlı Aşağı Polemidya’da (Binatlı) bulunan, Ağrotur ve Episkopi (Piskobu-Yalova) İngiliz üslerinde çalışan ailelerin kaldığı ve 1998 yılından beridir kullanılmayan Verengarya evleriyle ilgili asbest kaldırma, uzaklaştırma ve temizlik çalışmalarının başladığı belirtildi. 

Alithia gazetesi, Aşağı Polemidya Belediye Başkanı Nikos Anastasiu’nun açıklamalarına dayanarak, Verengarya evlerinin bulunduğu bölgedeki asbest kaldırma, uzaklaştırma ve temizlik çalışmalarının dün başladığını yazdı. 

Söz konusu evlerin inşa edildiği ve halkın sağlığı için tehlikeli olan asbestin kaldırılması ve uzaklaştırılmasının, belediye ve bölge sakinlerinin yıllardır talebini teşkil ettiğini yazan gazete, bölgede artan kanser vakalarına da dikkati çekti. 

Gazete, Verengarya evlerinin, 1997 yılında İngilizler tarafından terk edildiğini ve 2011 yılında Rum Yönetimi’ne geçtiğini de anımsattı. 

Bölgede yapılacak çalışmaların ayrıntılarına da yer veren gazete, asbestin kaldırılması çalışmaları çerçevesinde gerekli tedbirlerin alındığını, ayrıca Aşağı Polemidya’daki ilkokul ve özel anaokuluna komşu olan alandaki çalışmaların ise, okulların kapalı olduğu yaz döneminde gerçekleştirilmesi konusunda da uzlaşmaya varıldığını belirtti. 

Habere göre Aşağı Polemidya Belediye Başkanı Nikos Anastasiu yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu alanın büyük bir bölümünün ( Verengarya evleri alanın) Tekonoloji Üniversitesi’ne verileceğini açıkladığını, ancak İçişleri Bakanlığı’nda yapılan son toplantıda, Belediye olarak, 15 dönüme kadar alanın kendilerine verilmesi taleplerinin de kabul edildiği şeklinde teyitler aldıklarını ifade etti. 

Anastasiu açıklamasında ayrıca  yayalar için kaldırımların, bisiklet yollarının, spor alanlarının bulunacağı kentsel bir parkın inşasına ilişkin taleplerinin de kabul edildiğini belirtti.  

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika gazetesi eylemi Rum Basını'nda
Afrika gazetesi eylemi Rum Basını'nda
Anne klinik olarak ölü!
Anne klinik olarak ölü!
1,7 milyon pulya öldürüldü!
1,7 milyon pulya öldürüldü!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim