Asbest kaldırma, uzaklaştırma ve temizlik başladı

Limasol’a bağlı Aşağı Polemidya’da (Binatlı) bulunan, Ağrotur ve Episkopi (Piskobu-Yalova) İngiliz üslerinde çalışan ailelerin kaldığı ve 1998 yılından beridir kullanılmayan Verengarya evleriyle ilgili asbest kaldırma, uzaklaştırma ve temizlik çalışmalarının başladığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Aşağı Polemidya Belediye Başkanı Nikos Anastasiu’nun açıklamalarına dayanarak, Verengarya evlerinin bulunduğu bölgedeki asbest kaldırma, uzaklaştırma ve temizlik çalışmalarının dün başladığını yazdı.

Söz konusu evlerin inşa edildiği ve halkın sağlığı için tehlikeli olan asbestin kaldırılması ve uzaklaştırılmasının, belediye ve bölge sakinlerinin yıllardır talebini teşkil ettiğini yazan gazete, bölgede artan kanser vakalarına da dikkati çekti.

Gazete, Verengarya evlerinin, 1997 yılında İngilizler tarafından terk edildiğini ve 2011 yılında Rum Yönetimi’ne geçtiğini de anımsattı.

Bölgede yapılacak çalışmaların ayrıntılarına da yer veren gazete, asbestin kaldırılması çalışmaları çerçevesinde gerekli tedbirlerin alındığını, ayrıca Aşağı Polemidya’daki ilkokul ve özel anaokuluna komşu olan alandaki çalışmaların ise, okulların kapalı olduğu yaz döneminde gerçekleştirilmesi konusunda da uzlaşmaya varıldığını belirtti.

Habere göre Aşağı Polemidya Belediye Başkanı Nikos Anastasiu yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu alanın büyük bir bölümünün ( Verengarya evleri alanın) Tekonoloji Üniversitesi’ne verileceğini açıkladığını, ancak İçişleri Bakanlığı’nda yapılan son toplantıda, Belediye olarak, 15 dönüme kadar alanın kendilerine verilmesi taleplerinin de kabul edildiği şeklinde teyitler aldıklarını ifade etti.

Anastasiu açıklamasında ayrıca yayalar için kaldırımların, bisiklet yollarının, spor alanlarının bulunacağı kentsel bir parkın inşasına ilişkin taleplerinin de kabul edildiğini belirtti.