Aşı Olanlara Teşvik Geldi

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda, Korona virüsle mücadele kapsamında aşı olunmasını teşvik etmek amacıyla bir dizi karar ürettiğini yazdılar.

Gazete, görevi dün devralan yeni sağlık bakanı Mihalis Hacipandelas tarafından dün akşam yapılan açıklamada, aşı olanlara 15 Temmuzz-30 Ağustos tarihleri arasında tatil teşviki verilmesi, aşı olacak devlet memurlarının veya devlet memurlarının bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının aşı olacakları günlerde tam gün izinli sayılmaları ve aşı olan veya olacak olan RMMO askerlerine beş gün izin verilmesinin kararlaştırıldığını söylediğini aktardı.

Teşviklerin ayrıntılarının pazartesi günü duyurulacağını belirten gazete, 18-30 yaş arası kişilerin aşı olmalarının teşviki için öneriler hazırlaması konusunda Sağlık Bakanı’na yetki verildiğini de vurguladı.

Öte yandan 9 Temmuz tarihinden itibaren, 20 kişiden fazla kişinin bulunabileceği çalışma alanları, barlar, düğünler vs gibi yerlerde giriş için “Safepass” isteneceği, bu tip yerlere girişlerde sunulacak PCR veya antijen testlerinin son 72 saat içerisinde yapılmış olmasının gerekeceği belirtildi.

Gazete, 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren, seyahat etmek isteyen tüm “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşları veya Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden kişilerin, eğer birinci doz aşıları yapılmamış ise, tüm yolcular için geçerli uygulamaya tabi olacaklarını belirtti.

Sadece birinci doz aşılarını yapmış kişilerin Güney Kıbrıs’a girişte PCR testi yaptırabilme hakkına sahip olacaklarını, aşısız kişilerin kendi ülkelerinde, gelmeden 72 saat öncesinde yapılmış PCR testi sunmak zorunda olacaklarını vurgulayan gazete, 12-15 yaş arası çocukların ve yaşı 16’dan büyük olduğu halde aşı olmasında ciddi tıbbi sakıncalar bulunan kişilerin bu uygulamadan muaf olacaklarını aktardı.

Haberde, 1 Ağustos tarihinden itibaren ise, ücretsiz antijen testi uygulamasının sona ereceği, 12-15 yaş arası çocukların ve yaşı 16’dan büyük olduğu halde aşı olmasında ciddi tıbbi sakıncalar bulunan kişilerin bu uygulamadan muaf olacakları vurgulandı.

VAKALAR ARTTI… POZİTİFLİK ORANI AZALDI

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta dün 529 yeni vaka tespit edildiğini, vaka sayısında bir önceki güne göre artış gözlemlenmesine karşın pozitiflik oranında ise 1.26’dan 1,17’ye düşüş gerçekleştiğini yazdı.

45 bin 212 test sonucunda 529 vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının ise 76 bin 862 olduğunu aktaran gazete, hastanelerde tedavi gören 54 kişiden 20’sinin durumların ise ciddi olduğunu vurguladı.

AŞI OLANLARIN SAYISI

Gazete bir diğer haberinde ise, 29 Haziran tarihine kadarki sürede Güney Kıbrıs’ta 327 bin 147 kişinin iki doz aşı olduğunu yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın aşı sıralamasında AB içerisinde altıncı sırada yer aldığını da belirtirken AB’den Güney Kıbrıs’a gönderilen aşı miktarının 1 milyon 164 bin 50 doz olduğu vurgulandı.