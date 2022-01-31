Künye
Kıbrıs 12
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
Eve geç gelen eşini darp...
Damat mahkemeye çıkarıldı
Damat mahkemeye çıkarıldı
Öğrenciler polisi darp etti!
Öğrenciler polisi darp etti!

Aşı olmayan rahipler zorunlu izne çıkacak!

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, aşı olmayı reddeden 12 rahibi üç ay süreyle zorunlu izne çıkardı. Rahiplerin, ‘devamsızlıklarının’ 6 aya da uzatılabileceği ve görevden alınabilecekleri ifade ediliyor.

31 Ocak 2022 Pazartesi 11:55
96 Okunma
Aşı olmayan rahipler zorunlu izne çıkacak!
banner108

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, 12 rahibin Koronavirüs aşısı olmayı reddettikleri gerekçesiyle Salı gününden itibaren üç ay süreyle zorunlu izne çıkarmaları yönünde karar aldığı bildirildi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, aşılar konusunda katı bir tavır sergileyen Başpiskopos’un, aşılarla ilgili çağrılarını reddedenlerin “yaptırımlarla” karşı karşıya kalacağı konusunda çeşitli defalar uyarılarda bulunduğu ifade ediliyor.

Başpiskoposluk’taki 123 rahipten 27’sinin aşısını yaptırmadığı, 15’inin tıbbi nedenlerle aşı olmadığı bildirildi.

Üç ay süreyle zorunu izne çıkarılacak rahiplerin, ‘devamsızlıklarının’ 6 aya da uzatılabileceği ve görevden alınabilecekleri vurgulandı.

Başpiskopos II. Hrisostomos’un, aşılanmayı reddeden rahiplerin, “otoritesini baltaladığını” iddia ederek, aşı karşıtı karar alan rahiplerin “art niyetli” olduklarını savunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta günlük Covid-19 rakamları açıklandı
Güney Kıbrıs’ta günlük Covid-19 rakamları açıklandı
Güney Lefkoşa’nın Bütün Kanalizasyon Atığı Artık Haspolat’a
Güney Lefkoşa’nın Bütün Kanalizasyon Atığı Artık Haspolat’a
Grivas’ın büstünü boyadılar
Grivas’ın büstünü boyadılar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim