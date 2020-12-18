Aşıda öncelik Anastasiadis’in

Rum lider Nicos Anastasiadis’in Covid-19 aşısı olacak ilk kişiler arasında yer alacağı açıklandı.

Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, 74 yaşındaki Anastasiadis’in Rum Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşılanma programında ilk grupta yer aldığını aktardı.

Güney Kıbrıs'ta Covid-19 salgınına karşı aşılama programlarının diğer Avrupa ülkeleri ile eş zamanlı olarak, 27 Aralık’ta başlaması bekleniyor.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou, Bütçe’nin geçmemiş olmasının aşıların ilk etabını etkilemeyeceğini ancak Ocak teslimatları ile ilgili sıkıntılar yaşanabileceğini söyledi.

Ioannou, önceliğin bakım evlerinde çalışan sağlık görevlilerinden başlayarak risk gruplarındaki kişilere verileceğini açıkladı.

Daha geniş nüfusun aşılanmasına yazda başlaması bekleniyor.