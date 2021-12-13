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Aşılama yaşı 5'e indi!

Rum Bakanlar Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında “Omikron” varyantı sebebiyle yeni önlemler açıkladı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 15:08
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Aşılama yaşı 5'e indi!
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Rum haber kaynakları, Rum Bakanlar Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, “Omikron” varyantının yayılmasını önlemek adına yeni önlemler aldığını, önlemler arasında 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına başlanmasının da olduğunu belirttiler.

Habere göre, 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına 16 Aralık tarihinden itibaren başlanıyor.

Pozitif vakaların temaslılarına 72 saat içerisinde antijen ve 7 gün sonra da PCR testi gerçekleştirme zorunluluğu da getirilirken, 3ncü doz aşıyı alanlar bu uygulamadan muaf tutuluyor.

Omikron varyantı tespit edilen kişilerin Rum Sağlık Bakanlığı’nca belirtilen yerlerde zorunlu karantinaya alınması da kararlaştırılırken, Güney Kıbrıs’a gidecek yolcuların, varış günlerinin 72 saat sonrasında zorunlu antijen testine tabi olacakları, ücretsiz sağlanacak bu testten, 3’üncü doz aşı olanların muaf tutulacakları belirtildi.

Ayrıca, 3’üncü doz için öngörülen 6 aylık süre, 5 ay iki haftaya çekildi.

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